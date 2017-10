Velencén is botrányszagú pályázattal nyert Andy Vajna embere

Izgalmas dolgok derültek ki a bíróságon egy újabb, a Médiatanács ellen, a velencei helyi rádiós frekvencia ügyében folyó perben. A Médiatanács ugyanis a Velencei-tónál is meglehetősen különös pályázatot hozott ki győztesnek Andy Vajna filmügyi kormánybiztos segítőjének, Belénessy Csabának kedvezve, és ezt a pályázati ajánlatot még a vesztes fél elől meg is próbálta elrejteni.

Csütörtökön a Fővárosi Közigazgatósági Bíróságon már az ítélethirdetést megelőző utolsó tárgyalást tartották a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós frekvenciapályázat ügyében a Médiatanács által vesztesnek nyilvánított pályázó, a Fehérvár Rádió Kft. és a Médiatanács közötti perben.

Vajna és Belénessy kéz a kézben

A Fehérvár Rádió Kft. jogi képviselője előzőleg azért támadta meg a Médiatanács döntését, mivel álláspontja szerint a testületnek eleve ki kellett volna zárnia a B&T Kft. pályázatát, amelyet később győztesnek hirdetett ki a kizárólag a Fidesz által delegált tagokból álló tanács a Velencei-tó és környékének vételkörzetében elérhető rádiófrekvencia használatára kiírt pályázat eredményhirdetésekor.

A B&T Kft., mint arról korábban már beszámoltunk, Belénessy Csabáé, aki 2008-tól az MTI egyik vezető tisztségviselője volt, majd 2010-től 2012 végéig a távirati iroda vezérigazgatója. Belénessy már a pályázatában kifejtette, hogy hálózatba kíván kapcsolódni Andy Vajna filmügyi kormánybiztos budapesti központú Rádió 1 hálózatával. Így a Velencei-tó térségében élők, illetve a forgalmas M7-es autópályán utazók a nap jelentős részében a kormányközeli rádió budapesti műsorát hallhatnák helyi információk helyett.

Az MTI volt vezérigazgatója rádiós frekvenciához jutott Belénessy Csaba cége nyerte a Médiatanács velencei helyi rádiós pályázatát.

A felperes Fehérvár Rádió pályázatát egyébként alakilag és tartalmilag is megfelelőnek találta a Médiatanács, de a milliárdos Vajnával szövetséges másik pályázó, a Belénessy-féle B&T nagyobb műsorszolgáltatási díjat vállalt a frekvenciáért, így a Fehérvár Rádió 14, a Belénessy-cég ezért 20 pontot kapott. Emellett a Médiatanács a B&T műsortervének szubjektív értékelésekor egy ponttal többet adott Belénessynek, mint a Fehérvár Rádiónak, amely viszont 2 pontot kapott a médiaszolgáltatási tapasztalataira, régi rádiós múltjára tekintettel, míg Belénessy cége nem rendelkezett rádiós múlttal, így nullát. (A két cégen kívül még a kecskeméti Gong Rádió Kft. és a velencei székhelyű VLCN FM Rádió Kft. is pályázott, de e pályázókat a Médiatanács kizárta alaki érvénytelenség miatt.) Vajna szövetségese, a B&T 57, míg a Fehérvár Rádió végül 52 pontot szerzett a pályázattal.

Hemzsegett a hibáktól Belénessyék pályázata

A csütörtöki pertárgyalás során viszont az derült ki, hogy a Médiatanács úgy tolta át a B&T Kft. pályázatát az alaki és tartalmi érvényességi vizsgálaton, hogy Belénessyék pályázata több súlyosnak tűnő hibát és hiányosságot is tartalmazott. Íme néhány példa:

A pályázatnak volt olyan oldala, ahol egy bizonyos DJ FM-et emlegettek szövetségesükként, míg a pályázat másik részén a Rádió 1 (Radio Plus Kft.) szerepelt. A felperes fehérváriak ügyvédje szerint emiatt a nyertes pályázó pályázata értelmezhetetlen, ellentmondásos, és erre nézve a pályázati kiírás tartalmi érvénytelenség jogkövetkezményét kellett volna alkalmazni.

Belénessyék a kötelezően alkalmazandó formanyomtatványt önhatalmúlag legalább három alkalommal is megváltoztatták, holott ennek a felperes szerint a pályázati kiírás szerint alaki érvénytelenség lenne a jogkövetkezménye.

A felperes kifogásolta továbbá azt is, hogy Belénessyék pályázatából kimaradt a három heti műsortervből kettő, amely szintén kötelező lett volna.

A Médiatanács elzárta volna a pályázati ajánlatot, de a bíróság szembe ment ezzel

A Médiatanács egyébként eleinte nem akarta megmutatni a vesztes félnek a győztesnek kihozott pályázó pályázatát, pedig ő ezt már az eredményhirdetés napján kezdeményezte. A Médiatanács az iratbetekintési igény után levélben fordult a győztes pályázóhoz, szinte biztatva Belénessyéket, hogy kérhetik a pályázat egyes részeinek titkosítását. Annak ellenére, hogy titkosítást legfeljebb a pályázat benyújtásakor igényelhettek volna a pályázók, Belénessyék ügyvédje viszont csak ekkor kezdeményezte a műsorterv titkosítását.

A bíróság azonban még az első tárgyalási napon, a múlt héten, felperesi indítványra úgy ítélte meg, hogy ha a Médiatanács – ráadásul bíróságon megtámadható végzés nélkül – elzárhatja a győztesnek kikiáltott pályázati ajánlati dokumentációt a vesztes féltől, akkor a vesztes fél arról nem tudna érdemben nyilatkozni, és a perhez szükséges információk nem lennének birtokában. A bíróság furcsállotta azt is, hogy az adattitkosításról nincs a Médiatanácsnak végzése, amiben indokolta volna a döntést.

A Fehérvár Rádió ügyvezetője a múlt heti, számára kedvező bírói döntés után ezért végül bemehetett a médiahatósághoz, hogy ott fényképeket készíthessen a teljes, fehérváriak szerint alaki és tartalmi hibás pályázatról, amelyet a Médiatanács győztesnek hozott ki korábban. Így derülhetett ki a fenti néhány hiba a felperes számára, aki a tegnapi tárgyalás alatt már ezekről is beszélhetett.

„Köztudomású”, hogy DJ FM = Rádió 1

A tárgyaláson a Médiatanács jogi képviselője egyébként azzal védekezett, hogy a DJ FM és a Rádió 1 használata között nem állt fenn ellentmondás, mivel „köztudomású”, hogy a budapesti Rádió 1-nek a korábbi neve a DJ FM. (Vajna egyébként eredetileg valóban DJ FM néven pályázott a budapesti rádiós frekvenciáért a 96,4 MHz-en, csakhogy a Médiatanács utóbb, még a médiaszolgáltatás kezdete előtt engedélyezte neki, hogy nevet váltson.)

Az NMHH Médiatanács jogi képviselője azt is mondta a bíróságon, hogy azért nem zárták ki a győztesnek nyilvánított Belénessyéket, mert a formanyomtatvány módosítása – vagy ahogy ő fogalmazott: kiegészítése – szükséges volt annak érdekében, hogy a jelzett kiegészítéseket a pályázó megtehesse. Erre a Fehérvár Rádió jogásza viszont úgy reagált, hogy a pályázati kiírás szövege alapján kiegészítéseket önálló oldalon lehet tenni, de a formanyomtatvány épp azért formanyomtatvány, mert nem lehet önhatalmúlag átírni a pályázó kedve szerint. Ráadásul korábban már történtek hasonló esetek, és akkor a Médiatanács még a kizárás pártján volt. A Fehérvár Rádió jogi képviselője nem értette, akkor most miért viselkedett máshogy a testület.

Nem baj, hogy nincs meg a háromból két műsorterves táblázat

A felperes szóba hozta, hogy a Médiatanács most úgy juttatná frekvenciához Belénessyék cégét, hogy nem rögzítették a pályázatukban pontosan a műsoraik, illetve a hálózati összekapcsolódások és lekapcsolások kezdési időpontjait, illetve nem csatoltak be a kötelező három darab heti műsorterv közül kettőt. A felperes szerint e mulasztások miatt már önmagában is ki kellett volna zárnia a B&T Kft.-t a pályázati eljárásból, hiszen ezek hiányában a győztes vállalásai nem lennének ellenőrizhetők. Az alperes Médiatanács viszont azzal érvelt, a győztes pályázó vállalásai számonkérhetők enélkül is.

A DJ FM név használata kapcsán a felperes annyit mondott még, hogy a bíróság dolga most az, hogy megítélje, ha a pályázatban nem volt utalás arra, hogy a DJ FM név azonos a Rádió 1 névvel, akkor az valóban köztudomású-e mindenki számára.

Ha már a „köztudomású” dolgoknál tartunk, érdekes körülmény, hogy a Belénessy-cég nevében meghatalmazással ugyanaz az a Bíró Balázs járt el a Médiatanácsnál, akiről cikkeink nyomán talán már valóban „köztudomású”, hogy ő Andy Vajna és a budapesti Rádió 1 (Radio Plus Kft.) ügyvédje, de számos hajdúsági, Vajna cégével hálózatba kapcsolódó rádiós frekvencia esetében az LB Rádió Kft. társtulajdonosa is, és ő az, aki a békéscsabai, számos hiányosságot tartalmazó pályázatot is benyújtotta a Radio Plus Kft. nevében.

A 24.hu az elmúlt időszakban számos, a Médiatanácsnál zajló rádiós pályázat kapcsán írt furcsaságokról. Ezek között azonos, hogy a grémium mindegyik esetben Andy Vajna filmügyi kormánybiztosnak, illetve szövetségeseinek kedvező döntéseket hozott a helyi, sokszor évtizedek óta rádiózással foglalkozó rádiósokkal szemben, akiknek egyetlen reménye a bíróság lehet, de nemrég Vajnáék, illetve a Médiatanács jogászai egy ilyen per esetében azt is elérték egy ügyvezetőváltással, hogy a pert függessze fel a bíróság 30 napra. A felfüggesztéssel a cél az lehet, hogy a Médiatanács visszavonulót tudjon fújni, és ne a bíróság állapítsa meg ítélettel, hogy a pályázó és a Médiatanács szabálytalankodhatott. Vajnáék egyébként a legkülönfélébb hibákat követik el.

Hogy végül a Médiatanács és a Vajna-Belénessy duó számára, vagy pedig a Fehérvár Rádió számára kedvező ítéletet hoz-e a velencei frekvencia kapcsán a bíróság, az október végén fog kiderülni, a bíróság ugyanis csütörtökön tárgyalási szünetet rendelt el a gyorsított eljárásban folyó perben, de a bíró – aki egyébként a nagyon hasonló békéscsabai frekvenciaháború perében is eljár – már jelezte, hogy a következő alkalomra írásba foglalt döntés várható.



Kiemelt kép: a velencei frekvenciáért Andy Vajnával szövetségben pályázó Belénessy Csaba a Korrektúra-díjak átadási ünnepségen Budapesten, a Boscolo New York Palace hotelben 2015. december 21-én. MTI Fotó: Kovács Attila