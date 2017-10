Éjjel-nappal lesz Minimax

Az AMC Networks, a Magyarországon is fogható Minimax médiaszolgáltatója bejelentette, hogy január elsejétől éjjel-nappal, a nap 24 órájában sugároz majd műsorokat a mesecsatorna. Az AMC emellett azt is közölte, hogy az NBCUniversal céggel kötött megállapodásnak köszönhetően az utóbbi évek legjobb DreamWorks-ös animációs sorozatai, valamint népszerű gyerektartalmai is láthatók lesznek, méghozzá nem is csak a Minimaxon, de a JimJam csatornán is. (Az NBCUniversal tavaly jelentette be, hogy megveszi a Madagaszkár és a Shrek gyártóját, a Dreamworks filmstúdiót.)

A most említett megállapodás több évre tartósan biztosít exkluzív újdonságokat a gyerekcsatornákra. Ez az AMC első olyan kiemelt megállapodása, amely átfogó DreamWorks animációs tartalmakkal gazdagítja a Minimax műsorkínálatát. Az együttműködés egyértelmű célja volt, hogy a társaság jelentősen, minőségi és népszerű tartalommal bővítse könyvtárát.

Október közepétől a DreamWorks tartalmak támogatására marketingkampányt is indít a Minimax. Az első DreamWorks-sorozat november 11-én mutatkozik be. Összesen több mint 350 órányi DreamWorks mese érkezik a Minimaxra, ami több mint 700 epizódnyi exkluzív tévés premiert jelent. Érkezik a Turbo FAST, a Turbó című 2013-as animációs film sorozatváltozata, az „Éljen Julien király!” („All Hail King Julien”), azaz önálló és szórakoztató sorozatban láthatjuk a Madagaszkár pingvinjeiből megismert Julien királyt; a Mr. Peabody & Sherman; a „Csizmás, a kandúr kalandjai” („The Adventures of Puss in Boots”), mely a 2011-es animációs film új sorozatváltozata; és a „Dinószakik” („ Dinotrux”). Az NBCUniversal szerződés részeként több mint 20 egész estés Barbie-meséket is kapnak majd a fiatal nézők. A Minimax tartalmi átalakítása mellett a JimJamre is 150 régi-új meseepizód érkezik, köztük a „Noddy kalandjai játékvárosban” és az angol nyelvet tanító „Mondd együtt Noddyval”. A JimJam esetében a játszva tanulást segítő kis mesék külön tematikus blokkban, hétköznap délelőttönként szórakoztatják a kicsiket.

A Minimax 24 órás adása 2018 január elsején veszi kezdetét. A műsoridő bővítése a nagyobb, iskoláskorú gyerekek számára jelent majd egy új alternatívát, mivel a tévécsatorna tulajdonosa szerint ők így este nyolc óra után is a csatornával maradhatnak majd. A változás azt is jelenti, hogy a Minimax műsoridejét követően, az este 20:00 óra után sugárzó C8 műsorfolyam 2018-tól megszűnik.

Kiemelt kép: A Csizmás Kandúr kalandjai. Fotó: AMC