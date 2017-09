Új rádiófrekvenciát találtak Andy Vajnáék Békéscsabán

Az Andy Vajna filmügyi kormánybiztos Rádió 1 hálózata (a Radio Plus Kft.) pénteken bejelentette – egyébként épp néhány perccel a Médiatanács és az Interax Kft. közötti per mai tárgyalásának kezdete előtt – hogy hamarosan Békéscsabán is megjelenik.

Ilyen bejelentést már korábban is tettek Vajnáék, amikor azt közölte a Médiatanács, hogy a Vajna-féle Radio Plus Kft. nyerte a békéscsabai helyi 88,9 MHz frekvenciát. Ám a 88,9 MHz-et több mint két évtizede használó Interax Kft. (a Rádio 1 Békéscsaba nevű családi rádió) pert indított vélt szabálytalanságok miatt a Médiatanács ellen, így a budapesti Rádió 1 egyelőre nem kezdhette meg a műsorai továbbítását az Interax által mostanáig használt frekvencián.

A mostani bejelentés alapján azonban a 104 MHz-en fogható Csaba Rádióval kapcsolódnak hálózatba Vajnáék. Vagyis elképzelhető, Vajnáék már letettek arról, hogy a másik békéscsabai frekvenciát használják.

A Radio Plus kft. és a Csaba Rádió Kft. már be is nyújtotta a hálózatba kapcsolódási kérelmet a Médiatanácshoz.

Nagyon sokan vannak itt Békéscsabán, akik kíváncsiak az országos műsorokra és a sztárokra, de természetesen gondolunk azokra a hallgatókra is, akik a már megszokott hangokat is szeretnék hallani, éppen ezért a hálózatba kapcsolódás után mindkét tábor igényeinek megfelelünk. A híreket például, ahogy minden más városban, továbbra is helyben szerkesztik majd a kollégák, amelyben megtalálhatóak lesznek a legfrissebb békéscsabai információkon túl a környék programajánlói is. A hálózatba kapcsolódás az igazi Rádió 1-gyel – amely jelenleg az ország leghallgatottabb kereskedelmi rádiója – nem csak a Csaba Rádió Kft. számára lesz kereskedelmileg előnyös, hanem a hallgatók számára is, akik színes és változatos műsort kapnak majd.

– mondta el Glasz László, a Csaba Rádió Kft. ügyvezetője.

Az együttműködés keretében a Radio Plus Kft. a Csaba Rádió Kft. központi reklámfelületeinek értékesítését is végzi, amely a spot és non spot alapú reklámokra egyaránt vonatkozik. A Radio Plus feladata a Csaba Rádió Kft, képviselete a központi ügynökségeknél és hirdetőknél.

A filmügy kormánybiztos rádiója már 22 városban szól, de a városok száma folyamatosan bővül. Hogy a terjeszkedés milyen módszerekkel folyik a Médiatanács közreműködésével, arról többek között ebből a korábbi cikkünkből tájékozódhatnak.

