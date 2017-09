Új tévécsatornák az Invitelnél

Már az október 3-i indulásuktól elérhetők lesznek az Invitelnél a Sony Max és a Sony Movie Channel csatornák – jelentette be a kábelszolgáltató és a Sony Pictures Television Networks (SPTN) közös közleményben.

A két cég tájékoztatása alapján a régióban elsőként hazánkban debütáló Sony-csatornák a távközlési szolgáltató IPTV és Digitális Kábel Családi csomagjába is bekerülnek.

Megszűnik az AXN White és Black, két új Sony-csatorna kerül a helyükre A Sony Pictures Television Networks újrapozícionálja az AXN White és az AXN Black csatornákat, a régióban elsőként Magyarországon a helyükön debütál a Sony Max és a Sony Movie Channel.

A Sony Max a fiatalos, női célközönséghez szól. Ezen valóságshow-k, főzőműsorok, romantikus vígjátékok, csajos sitcomok és erős női karakterekre építő dráma és krimi sorozatok lesznek láthatók. Kizárólag a Sony Max-on láthatják a nézők országos tévépremierként az Anyaság túlsúlyban első évadát, valamint az egyik legnézettebb amerikai sorozat, a Rólunk szól második szezonját. Az ősz folyamán olyan közönségkedvencek kerülnek képernyőre, mint a Szex és New York, Az élet csajos oldala, a Jóbarátok, a Will és Grace, a Downton Abbey, Az uralkodónő vagy éppen az Outlander – Az idegen, de érkezik a Ne bízz a ribiben! című sitcom, valamint az egyik leghíresebb török színésznő, Beren Saat főszereplésével A bosszú című nemzetközi sikersorozat is. A gasztroműsorok kedvelőinek kedvezve a csatorna képernyőre tűzi a Masterchef Junior és a Sütimester új évadait is.

Már az induláskor látható lesz ezenkívül a Sony Max saját gyártású műsor, a Stíluspárbaj Lakatos Márkkal, melynek második évada idén ősszel a csatornán. Jön ezenkívül az Exek az édenben, az Ádám keresi Évát és a Lakástalkshow.

Az inkább férfiakat megszólító Sony Movie Channel mozicsatornán lesznek láthatók az olyan nagysikerű Sony mozifilmek mint a Men in Black – Sötét zsaruk, a Bad Boys – Mire jók a rosszfiúk? és a Jumanji. De jön a Gladiátor Russell Crowe-val, a Charlie Wilson háborúja Tom Hanks-szel, az Azonosság John Cusack főszereplésével, A John Malkovich menet, valamint a Kecskebűvölők. A mozik mellett, a Sony Movie Channel a filmes kapcsolódású sorozatoknak is tárháza lesz. Kizárólag a csatornán lesz látható idén ősszel a Hannibal Dr. Lecterrel, az Alkonyattól Pirkadatig a Gecko testvérekkel, valamint a Bates Motel, amely a Psycho című filmhez kapcsolódik és a Damien: A sátán kegyeltje, ami az Ómen című horrorfilm kiterjesztése.