Ingyen lakás, és még vetkőzni sem kell? Elindult a Belakoltatva, médiások vannak mögötte

A Belakoltatva kezdeményezés keretében fél évre ingyen be lehet költözni egy lakásba lakótársnak. Kukkolás, webkamera nincs, de azért némiképp hasonlít a dolog egy valóságshowra. A kezdeményezéssel egy új hazai portál indítását népszerűsítik.

Új, közösségi médiás funkciókban bővelkedő, jellegében leginkább talán az Airbnb-hez hasonlítható lakásbérlemény-kereső és kínáló szolgáltatást, illetve rentingo.com Zrt. néven új céget indított Blum Péter, a Házipatika.com egykori alapító-tulajdonosa és Danóczy Balázs, a Portfolio.hu portál egykori alapító-tulajdonosa. Danóczy és Blum nevéhez fűződik egyébként a Rentingón, a ma már a Central Digitális Média Csoporthoz tartozó Házipatikán és a Net Médiához tartozó Portfolio.hu-n kívül a Petissimo nevű, rendkívül sikeres, ma már külföldön is ismert internetes kutya- és macskaeledel, valamint állatfelszerelés és kiegészítő webshop is. A cégben, bár ő nem tulajdonos, igazgatósági tag Danóczy-n és Blumon kívül Szlankó János, a KFKI Csoport egykori elnöke és társtulajdonosa is.

Megkönnyítik az albérletkeresést és kiadást

Ami a Rentingót illeti, a weboldal több olyan új funkciót is nyújt az „albérletet” (azaz hivatalos nevén lakásbérleményt) kereső és kínáló közösségnek, melyek a hagyományos albérletes oldalakon nem voltak elérhetők. Ilyen funkció például, hogy a hirdetőkkel csak ellenőrzést követően, például a személyi igazolvány vagy más hivatalos okmány feltöltésével lehet felvenni a kapcsolatot, hogy ezzel is kiszűrjék a komolytalan vagy rossz szándékú érdeklődőket, illetve a lakás tulajdonosának elérhetőségeit csak azok az érdeklődők kaphatják meg, akiknek erre a lakás tulajdonosa engedély ad. Szintén a szűrést szolgálja, hogy mind a bérbeadókat, mind pedig a potenciális bérlőket értékelni lehet, így ha például valaki lakástulajdonosként valótlan adatokat közölt a hirdetésben, akkor utána a következő érdeklődők ezekről is értesülhetnek, hasonlóan ahhoz, hogy ha egy érdeklődő nem jelent meg a megbeszélt találkozóra a lakás megtekintésekor, akkor erről értesülni fog a többi bérbeadó is, akinél az illető utána jelentkezik. Az oldalon ezenkívül lehetőség van lakótársak keresésére is, ami főleg azon egyetemistáknak lehet jó, akik összeköltöznének valakivel a költségek leszorítása vagy épp a közösségi élmény érdekében. Az oldal nem titkolt célja, hogy kiszűrje a csalókat, szélhámosokat, illetve mindazokat, akiktől egy lakástulajdonos érthető okokból szeretné magát távol tartani, illetve bérlőként lejárt hirdetésekkel sem lehet találkozni az oldalon.

Máris külföldi terjeszkedést terveznek

A Rentingo ahhoz a trendhez is igazodott, hogy egyes lakásokért komoly árharc alakul ki a lehetséges bérlőjelöltek között: ilyen esetekre a site átláthatóan működő licitálás lehetőségét is biztosítja, így a tulajdonos mindig a lehető legjobb áron tudja a lakását kiadni bérbe. A Rentingo egyébként már most is több nyelven, így angolul és németül is működik, egyrészt, hogy a Magyarországon élő külföldiek is használhassák, másrészt mivel az alapítók úgy tervezik, hogy az új startupjukkal hamarosan külföldön is megjelennek. Danóczyék véleménye szerint ugyanis hasonló oldalra más országokban is nagy igény lenne, a klasszikus ingatlanos oldalak használata ugyanis sok buktatóval jár. Ezen az oldalon viszont kevésbé érhetik negatív meglepetések a bérbeadókat és a bérlőket, ugyanis itt például még a lakásbérleti szerződés tartalma is előzetesen megismerhető, illetve a bérbeadók és a bérlők is bemutatkozó profiloldallal rendelkeznek. A cél az, hogy a bérlők és a bérbeadók előzetesen is alaposan leinformálhatók legyenek, illetve kiszűrjék a kockázatokat és minél kevesebb időt kelljen elölteni a bérlő, illetve a bérbeadó megtalálásával.

A Belakoltatva nem egy klasszikus valóságshow, de itt is ingyen lehet lakni

A napokban elindított Rentingo lakótárskereső megoldását egy különleges kezdeményezéssel igyekeznek ismertté tenni Belakoltatva néven. A Belakoltatva keretében bárki jelentkezhet félévre lakótársnak egy trendi, panorámás ötszobás budapesti lakásba úgy, hogy az ott tartózkodásért semmiféle költséget nem kell fizetni. A lakásba beköltözők kilétéről mindig a már bent lakók döntenek. A „belakoltatott” lakók együttlakásáról (problémákról és előnyökről) folyamatosan YouTube videókat is feltöltenek, a célcsoportja a kezdeményezésnek a 18-28 év közötti fiatalok, és különböző Facebook és Instagram aktivitások is kapcsolódnak hozzá. Az első lakó megvan, ő választja ki a következő lakót azok közül, akik jelentkezne a játékra a Rentingón, a harmadik lakót már közösen választják ki, a negyedik lakó esetében pedig szavazni lehet majd.

A beköltöző lakóknak egyébként nincsenek kötelezettségeik, mindössze annyi, hogy időnként kommunikáljanak az együttlakásról, a benti létükről a közösségi médiában. Kukkolás, webkamera viszont nincs, szóval azért nem egy klasszikus valóságshow netes adaptációjáról van szó, még ha van is némi hasonlóság.