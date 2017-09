A felcsúti polgármester embere felügyeli a Mediaworks kiadót

Fontos tisztséget kapott a Mediaworks Hungary lapkiadónál, továbbá az anyavállalatnál, az Opimus Pressnél Halmi Tamás, Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester-nagyvállalkozó cégeinek, többek között a Mészáros és Mészáros Kft.-nek a vezetője.

Felügyelőbizottsági tag lett a Világgazdaságot, a Nemzeti Sportot és több tucatnyi egyéb sajtóterméket – köztük magazinokat és megyei lapokat – megjelentető, emellett saját nyomdával és Printimus néven reklámügynökséggel is rendelkező, tavaly októberig a Népszabadságot is kiadó, a legnagyobb árbevételű hazai médiavállalatok TOP-listáján is szereplő Mediaworks Hungary lapkiadónál Halmi Tamás.

Halmi kinevezését szeptember 5-én, azaz a múlt héten jegyezte be a cégbíróság, augusztus elsejei hatállyal. Halmi azt a Hudek Csabát váltotta a felügyelőbizottságban a Mediaworksnél, aki a Mediaworks anyavállalatának, a Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester érdekkörébe tartozó Opimus Pressnek és anyavállalatának, a nemrég Opus Globalra átkeresztelt Opimus Groupnak is a vezérigazgatója volt.

A Mediaworks új felügyelőbizottsági tagja, azaz Halmi Tamás egyébként magánál az Opimus Pressnél is fontos feladatot kapott: ő lett a vezérigazgató, ugyancsak Hudekot váltva.

Nagy árbevétel és nagy veszteség a Mediaworksnél A Mediaworks Hungary 2016-ban 11,4 milliárd forint nettó árbevételt produkált, adózott eredménysoron azonban tetemes, 2,4 milliárd forint veszteséget mutatott ki. A vállalatot 2016 őszén vette meg a már akkor is Mészáros Lőrinchez köthető Opimus-csoport Heinrich Pecina osztrák üzletembertől, a Vienna Capital Partners (VCP) tulajdonosától. Pecina azóta visszatért a magyar médiapiacra, az ő érdekeltségébe került a Russmedia, mely kiadója az Észak-Magyarországnak, a Kelet-Magyarországnak és a Hajdú-bihari Naplónak. A Russmedia nemrégiben Inform Mediára változtatta a nevét, és ide került Kálmán Erika, a Mediaworks igazgatóságának volt tagja, Heinrich Pecina magyarországi helytartója is, akire jelentős szerepe hárult a Népszabadság bezárásakor. Ugyancsak a Russmediánál/Inform Mediánál kötött ki az a Németh F. Bernadett is, akit többedmagával a meghekkelt Orbán-interjú ürügyén rúgtak ki az időközben Mészáros Lőrinchez, illetve a Mediaworkshöz került Pannon Lapok Társaságától (PLT), ahol 2014-től volt a veszprémi Napló főszerkesztője.

A Mészáros és Mészáros vezetője

Halmi Tamást egyértelműen Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester embereként tartják számon, annál is inkább, mivel számos, a felcsúti nagyvállalkozóhoz köthető cégnek jelenleg a vezetője, vagy a múltban vezetője volt. Halmi jelenleg is ügyvezetője többek között a felcsúti székhelyű Mészáros és Mészáros Kft.-nek. Ezenkívül ő a vezetője az ugyancsak felcsúti Atlasz Geodézia Kft.-nek, valamint szintén ő vezeti az Opus Global Nyrt.-t is, mely korábban Opimus Groupként volt ismert, és mely az Opimus Pressnek az anyavállalata. Halmi irányítja a herceghalmi Unitreasury Kft.-t is, mely egy Opimus/Opus leányvállalat. Halmi ezentúl igazgatósági tagja a budapesti székhelyű KPRIA Magyarország Zrt.-nek, továbbá résztulajdonosa a Mészáros-családhoz is köthető Medio Vario Zrt.-nek. Halmi 2014-től idén januárig ügyvezetője volt továbbá a felcsúti R-KORD Építőipari Kft.-nek is, mely 2013 óta Mészáros Lőrinc érdekeltsége. Halmi ezenkívül a vadászbizniszben is jelen volt egy ideig: idén januárban szerepelt a neve Mészáros Lőrinc 17 hektáros üzlete kapcsán: a Mészáros Lőrincék által kínált három luxus szálláshely egyike, a vérti vadászház ugyanis annak az állami Vadex Zrt.-nek a tulajdona, ahol a vállalatban felügyelőbizottsági tag volt Halmi Tamás. Halmi azonban idén június óta már nem tagja az állami cég felügyelőbizottságának.

Kiemelt kép: A Mediaworks budapesti székháza. Fotó: Szalay Dániel