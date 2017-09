Változtat az estéken az RTL Klub

Újabb kulcsfigura sokallt be a TV2 Tényeknél

Bár csak augusztus 28-án, azaz a múlt héten lépett hatályba az RTL Klub őszi műsorrendje, máris lesz egy változás, ami minden RTL Klubos esti műsort érint majd. Mostantól ugyanis a Híradó után minden hétköznap esti produkció 5 perccel előrébb kerül. Így a Survivor 19:00-ról 18:55-re, az Éjjel-Nappal Budapest 20:15-ről 20:10-re, a Barátok közt 21:35-ről 21:30-ra, míg az esti sorozatok 22:10-kor kezdődnek majd – írja a Sorozatwiki.

A blog szerint a változás oka, hogy bár a múlt héten nagyon erősen kezdett a Survivor, de a héten folyamatosan esett a nézettsége. Ha a reality eredményei nem javulnak, akkor újabb változásra lehet számítani – jegyzi meg a blog, hozzátéve, hogy főleg a Barátok Közt rajongóinak kell odafigyelnie, ugyanis ha a múlt heti időpontban kapcsolnak az RTL Klubra, az aznap esti első rész felét már le is késték.

Egyébként a TV2-nél is 18:55-kor kezdődnek néhány napja az esti főműsoridős műsorok, miután nemrég jelentősen lerövidült a Tények, hogy előbb elkezdődhessenek a főműsoridős műsoraik, mint az RTL Klubnak. Ennek a pár percnyi versenyelőnynek most vége is.