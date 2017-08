A Netflixen tér vissza a világhírű tévés showman

David Letterman, az amerikai televíziózás ikonikus alakja a Netflixen lesz látható. A Netflix egyébként még egy fontos bejelentést tett: végrehajtja első felvásárlását.

Újra képernyőn lesz a nemzetközileg ismert televíziós David Letterman, a CBS amerikai televízió Late Show című éjszakai szórakoztató-műsorának egykori műsorvezetője, aki 2015-ben befejezte a televíziós pályafutását. Most azonban a Netflix internetes, előfizetéses alapú videotéka-szolgáltató bejelentette, hogy a Netflixen visszatér a tévézéshez a népszerű humorista és showman.

Letterman hatrészes műsorral tér vissza, benne rendkívüli emberekkel készített beszélgetésekkel. A műsorok egy-egy óra időtartamúak lesznek, az első részek premierjére 2018-ban kerül sor. A műsorról még azt is tudni lehet, hogy a vendégekkel készült beszélgetéseken kívül Letterman a stúdiótól távol is feldolgoz majd egy őt érdeklő témát, persze nyilván ezt is a tőle megszokott humoros formában.

A Letterman visszatérését bejelentő Ted Sarandos, a Netflix tartalomigazgatója arról beszélt, hogy Letterman valóságos televíziós ikon. Megszólalt maga Letterman is, aki azt mondta, nagyon izgatott és szerencsésnek tartja magát, hogy a Netflix-szel közös projektben dolgozhat, majd egy tréfás megjegyzést eresztett el arról, hogy bár azért vonult vissza, hogy a családjával több időt tölthessen, most mégis újra képernyőn lesz.

A műsort egyébként az a RadicalMedia készíti majd, mely több más sikeres Netflix-produkciónak is a gyártója.

David Letterman a 33 évnyi későesti tévéshow-s időszakában összesen 6028 Late Night (NBC) és The Late Show (CBS) résznek volt a műsorvezetője. Ezzel az amerikai történelem leghosszabb ideig képernyőn lévő késő esti showmanjének számít. Letterman legutóbb 2015. május 20-án vezette a The Late Show-t, melynek aznap 13,76 milliós közönségtábora volt.

A Netflix végrehajtja első felvásárlását

Szintén a Netflix-szel függ össze, hogy a cég bejelentette, hogy felvásárolta a Mark Millar alapította Millarworld céget. Mark Millar olyan ikonikus karakterek és történetek megalkotója mint a Kick-Ass, a Kingsman, és az Old Man Logan. A Netflix a Millarworld képregény-karaktereiből olyan filmeket, sorozatokat és gyerekműsorokat készít majd, melyeket exkluzív módon kizárólag a Netflix előfizetői láthatnak majd. A Millarworld a Netflix ernyője alatt folytatja az új történetek és karakterek megalkotását.

A Millarworld felvásárlása egyébként az első akvizíció a Netflix történetében. Eközben viszont az is kiderült, hogy a Disney faképnél hagyta az internetes SVOD-szolgáltatót.

A Netflixnek világszerte 104 millió felhasználója van a világ több mint 190 országából, tartalomkínálata jelenleg több mint 125 millió órányi tévéműsorból és filmből áll a legkülönfélébb kategóriákból. A felhasználók korlátlan mennyiségű tartalmat nézhetnek meg a netes videotéka kínálatából, cserébe az általuk befizetett havidíjért.

Kiemelt kép: David Letterman amerikai televíziós műsorvezető és producer a Kennedy Központ Előadóművészi Díjainak kitüntetettjei tiszteletére tartott fogadáson a washingtoni Fehér Házban 2012. december 2-án. A művészek az amerikai kultúra gazdagításáért nyerték el a kitüntetést. (Fotó: MTI/EPA/Pool/Brendan Hoffman)