Egyesül két nagy internetes hirdetési hálózat

Összeolvad Európa egyik legnagyobb médiacégének, az Axel Springernek a hirdetési hálózata, az affilinet a United Internet AWIN nevű globális affiliate rendszerével.

Egy múlt hét elején aláírt megállapodás alapján az Awin AG Európa egyik legnagyobb médiavállalatának, az Axel Springernek és a United Internet nevű cégnek a közös vállalata lesz hamarosan. Előbbi 80, utóbbi 20 százaléknyi tulajdonrésszel bír majd a globális affiliate hirdetési hálózatban, az AWIN-ben azután, hogy ebbe beolvad az affilinet.

Affiliate, az meg mi? Az affiliate típusú marketing üzleti modell lényege, hogy úgy kapcsolja össze a hirdetőket és az online tartalomszolgáltatókat, hogy a tartalomszolgáltatók az oldalaikon megjelenő hirdetések után nem kattintás alapon jutnak bevételhez, hanem a közvetített termék vagy szolgáltatás értékesítéséből jutalékot kapnak, ha az átkattintást követően később vásárlás jön létre. Az AWIN és az affilinet ehhez nyújt erős technológiai (infrastrukturális) és üzleti hátteret.

Az ügylet során az Axel Springer megveszi Swisscomtól az Awin AG-ben meglévő 47,5 százaléknyi tulajdonrészét is egy opciós szerződés keretében.

A tranzakcióval az a cél, hogy a két cég, az Axel Springer és az United Internet együttesen erősebbé váljon az affiliate marketingpiacon, és megalapozzák a gyors növekedést. Az AWIN és affilinet konszolidációját követően emellett olyan új üzleti bevételi modellek terén is terjeszkedhetnek mint például az influencer marketing, melynek lényege, hogy a közösségi médiában véleményvezérek felületein is elérést vásárolhatnak a hirdetők. Az egyesüléssel emellett azt készítik elő, hogy az AWIN-t később akár tőzsdére is vigyék.

A cég központja Berlinben lesz, az AWIN AG vezetője pedig Mark Walters lesz. Az üzlet megvalósulására azonban még a versenyhatóságoknak is áldását kell adnia, tehát még akár meg is hiúsulhat az egész.

Két nagy affiliate hálózat egyesíti erőit

Az AWIN 15 városban, 900 dolgozóval és 6 ezer hirdetővel rendelkezik, egyike a legnagyobb affiliate típusú nemzetközi marketinghálózatoknak, összesen 180 országban köti össze a fogyasztókat a márkákkal. Az AWIN-hez tartozik 2017 januárja óta az amerikai központú ShareASale, 2017 márciusa pedig az Affiliate Window és a zanox is. Az AWIN a 2016-os pénzügyi évben 567,4 millió euró árbevételt és 25,5 millió eurónyi profitot (EBITDA) termelt.

A velük a mostani ügyletben egyesülő affilinet központja Münchenben található, 200 munkavállalója és 3500 hirdetője van. A vezető európai affiliate marketingszolgáltató Németországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Spanyolországban, Hollandiában, Svájcban és Ausztriában van jelen. 2016-ban 150,7 millió euró árbevételt és 4,9 millió euró profitot termelt.

Jól teljesített az Axel Springer az elmúlt negyedévben

Az Axel Springer SE németországi központú médiakonszern egyébként a napokban tette közzé második negyedéves gyorsjelentését. Ez alapján a médiavállalat az április-júniusi időszakban 858,8 millió euró bevételt ért el, ami 7,1 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakában elért bevételeknél. Az Axel Springer az idei év második negyedévében mintegy 170,1 millió euró adó-, kamatfizetés és amortizáció előtti (EBITDA) eredményt ért el, ami 15,7 százalékkal volt magasabb a megelőző évinél. A legnagyobb növekedést a digitális üzletágnak köszönhették. Az Axel Springer német újságíró által 1946-ban alapított vállalat Európa egyik legnagyobb médiaipari cége, több mint 40 országban, köztük Magyarországon van jelen. A cég 1989 óta működik a magyar sajtópiacon, 2014-ben vált a Ringier Axel Springer Media AG részévé, azt követően a Ringier AG és az Axel Springer SE portfólióinak egyes elemeit a Ringier Axel Springer Media AG nevű vegyesvállalatban egyesítette. A vállalat magyarországi portfóliójába tartozik többek között a Blikk, a Glamour, a Kiskegyed, a Hölgyvilág.

Tovább bővül a Habony Árpádot hitelező üzletember cégének tévés portfóliója 39 tévécsatorna reklámidejét fogja értékesíteni Tombor András kormányközeli üzletember cége, az Atmedia, hozzájuk kerülnek az októberben debütáló Sony Max és a Sony Movie Channel tévécsatornák is.