Megkezdte tevékenységét a FüHü

A tervezett július eleji induláshoz képest egy hónappal később végül elrajtolt a FüHü hírportál. A portál tulajdonosa Kövesdi István, az egykori Független Hírügynökség alapító-tulajdonosának a testvére, aki azonban nem vesz részt az új FüHü munkájában.

2004-től már működött Magyarországon Független Hírügynökségnek (FüHü) nevezett, magánszemélyek által alapított hírügynökség, de az a FüHü a 2010-es választások után elvesztette megrendelőinek jelentős részét, majd 2011-ben, nem sokkal azután, hogy az index.hu egyik alapítójaként, valamint a Medgyessy és Gyurcsány kormány körül is aktív szerepet vállaló kommunikációs stratégaként és politikusként is ismert Braun Róbert megvásárolta, a FüHü be is fejezte körülbelül hét éven át tartó működését. (A FüHü fénykorában egyébként körülbelül 60 főt foglalkoztatott, alapítója és egyben első főszerkesztője 2010-ig Kövesdi Péter volt, aki ezután 2013-ig az akkoriban még Hír24 néven működő portálunknál volt főszerkesztő.)

Kövesdi István, az új FüHü alapítója idén júniusban telefonon a 24.hu megkeresésére mondta el, hogy megvásárolta az egykori FüHü-t működtető, felszámolási alá került céget, és – akkori szavai szerint – július elején egy új hírportált indít a fuhu.hu alatt. Azt mesélte, hogy bár az új hírportált bárki ingyenesen elérheti majd, de az a terv, hogy a portál mellett médiumokat kiszolgáló fizetős hírügynökségi lábat is építenek, ami a jövő évi választások után kezdené meg működését. Kövesdi önmagát nevezte ki főszerkesztőnek, és azt mondta, nyolcfős állandó létszámmal indulnak.

Ez elég kevés ugyan, de az említett létszámon felül külsősök is besegítenek alkalomszerűen

– tette hozzá. Azt is mondta, nem akarnak sem kifejezetten balosak, sem kifejezetten jobbosak lenni, tehát fontos számukra a függetlenség. A főszerkesztő arról is szólt, nem kívánnak a napi hírversenyben részt venni, inkább tartalmában jól kidolgozottabb, elemzőbb jellegű írásokat fognak előállítani. Lesznek mozgóképes tartalmaik is, szintén a kezdetektől. Az a terv napi 30-40 darab anyagot állítanak majd elő, de ezek között lesznek csak szerkesztett hírek és kommentár nélküli egyszerűbb tartalmak is, vagyis nagy, súlyosabb anyagból, például gazdasági elemzésekből, kulturális, politikai anyagokból ennél azért jóval kevesebbre lehet számítani, egyébként elsősorban belföldre, belpolitikára, közéletre koncentrálnak majd. Arra, hogy az ingyenessé tett MTI hírszolgáltatással hogyan tudnak majd versenyezni, Kövesdi így felelt:

Én azt gondolom, hogy azonkívül, hogy minőséget gyárt az ember, sehogy. Azért is nem a hírversenybe kívánunk beszállni, mert az nehéz lenne.

Kérdeztük azt is, hogy annak idején a Független Hírügynökséget az MTI ingyenessé tétele végezte-e ki. Kövesdi erre azt mondta, hogy ez csak részben igaz, valójában inkább a választások tettek be nekik.

Mi mind a két oldallal partneri kapcsolatban álltunk, és ezt a partneri kapcsolatot gyümölcsözően mozgattuk, a médiumok is elégedettek voltak, mi is, de a választások után gyakorlatilag a jobboldali médiumok egyöntetűen aznap felmondták a szolgáltatást. Ez vezetett oda, hogy anyagilag ellehetetlenültünk. Ekkor egyébként még nem volt ingyenes az MTI. Később új tulajdonoshoz (Braunékhoz – megj.: a szerk.) került a hírügynökség, de pár hónap után abba is hagyta a tevékenységet.

Mivel a régi FüHü az RTL Híradó nagy beszállítója volt, érdeklődtünk, van-e újra kilátás ilyesmire. Kövesdi azt mondta, valóban a legnagyobb megrendelőjük volt az RTL, nyolc helyen volt FüHü-s stáb országszerte, de most nincs ilyenjük, mivel ennek fenntartása egyelőre túl nagy költség lenne.

Ha stabilan biztosított lesz a bevételünk, netán később lesz befektetőnk, akkor persze törekednénk rá, de ez egyelőre egy álom, ráadásul a médiapiacon azóta történt hatalmas átalakulás miatt először meg kellene nézni, hogy egyáltalán lenne-e rá igény megrendelői oldalon.

A FüHü egyébként kezdetben reklámbevételekből képzeli el a működést, illetve a kezdeti időkre van egy „bizonyos betett pénz, ami biztosítja, hogy nyugodtan tudjunk dolgozni, illetve tudjunk nemet mondani olyan hirdetőknek, akik a függetlenség feladására, elköteleződésre várnának”.

Kövesdi István egyébként nem tartja magát újságírónak, bár dolgozott már hírportálnál vezetőként, illetve öt évet a régi FüHü-nél is eltöltött. A FüHü előtt a kereskedelemben, illetve az energiaiparban tevékenykedett. Emiatt inkább jó szakemberekkel akarja magát körülvenni.

A FüHü-n kívül egyébként júliusban egy másik portál is indult.

Új főszerkesztő-helyettes a Zoomnál Az új főszerkesztő-helyettes Simicska Lajos napilapjától érkezik. Kiegészül a fotó rovat és az újságírói stáb is.