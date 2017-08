Regionális hírportálok is mennek a Népszabadság bezárójához köthető céghez

A Russmedia a Haon.hu, a Boon.hu és Szon.hu nevű oldalakat is odaadja a Népszabadságot bezáró és a Mediaworksöt tavaly Mészáros Lőrinc cégének értékesítő Heinrich Pecinával több szálon is összefüggésbe hozható kft.-nek – tudta meg a Kreatív szakportál.

A haon.hu-n Debrecen és Hajdú-Bihar megye, a szon.hu Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a Boon.hu Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye híreit közli.

Balla Zoltán, a Russmedia Digital és a CVOnline.hu ügyvezetője a Kreatív kérdésére elismerte, hogy a felsorolt weboldalakat is eladta a kiadó a Media Development Management Kft.-nek (MDM).

Ennek a mai hírnek első hallásra ellentmondhat, hogy hétfőn a Russmedia még azzal indokolta a hozzá tartozó megyei lapok eladását, hogy a jövőben digitális téren szeretnének fejleszteni. Az ellentmondást azonban feloldja, hogy a Russmedia olyan márkákkal azért marad a magyar és a román piacon mint a CVOnline.hu nevű álláskereső oldal, a Publi24.ro apróhirdetési oldal, illetve a Russmedia Tech nevű szoftverfejlesztő cég, ezekre vonatkozott az, hogy digitális termékekre fognak fókuszálni a jövőben.

Így kapcsolható Pecinához a Media Development Management

A Russmedia lapjait és ezek szerint a digitális felületeinek megvásárló MDM tulajdonosa egy ciprusi cég, a ciprusi CPS Trading & Investments Cyprus Limited. Az MDM megalapításakor a jogi képviseletet épp az a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda látja el, amely korábban a Mediaworks és Henrich Pecina egyes ügyeit is intézte. Sőt a kft. székhelye is a Csörsz utcában, az ügyvédi iroda címén található. A Media Development Management Kft. 3 millió forint alaptőkével jön létre, ügyvezetője a limassoli Maria Kitromilidou. A ciprusi CPS korábbi neve is árulkodó, mivel az egy idén márciusi névváltásig VCP volt. A VCP pedig Heinrich Pecina központi cégének, a Vienna Capital Partnersnek a rövidítése. A ciprusi CPS már szerepelt a Népszabadság-történetben, a kiadó Mediaworks Zrt. (amely most már a Mészáros Lőrinc-féle Opimus Press Zrt.-é) gazdája a bécsi QDW Beteilingungen GmbH volt, amelyet a vezető magyar közéleti napilap bezárása előtt a limassoli társaság nevére írattak. Az ugyanakkor tisztázatlan, hogy a céglánc másik végén ki az igazi tulajdonos most, Pecina-e még, vagy netán már tovább is adta a ciprusi céget valakinek, aki magyarországi napilap-felvásárlást készít elő. A HVG egyébként úgy tudja, hogy az MDM az MKB Bank hiteléből tudta felvásárolni a Russmedia lapjait.