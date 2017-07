Kódolatlan lesz a TV2 Csoport két csatornája

Július 31-től augusztus 13-ig a Mozi+ nevű filmcsatorna, július 31. és augusztus 27. között pedig a Chili TV elnevezésű gasztrocsatorna kódolatlanul lesz elérhető az Antenna Hungária MindigTV elnevezésű ingyenes digitális földfelszíni rendszerén – közölte az állami műsorszóró.

A Mozi+ filmcsatorna a 15. programhelyen, a Chili TV a 49. programhelyen lesz elérhető az említett időszakban, de ehhez esetleg szükség lehet egy automatikus újrahangolásra a dekóderen vagy a beépített DVB-T tunerrel rendelkező tévékészüléken.

A szórakoztató csatornák a magyarok kedvencei A magyarok a napi 4 óra 25 perces tévénézési idő felét töltik általános szórakoztató csatornákkal, az idő harmadát fordítják sorozatokra, vígjátékokra és akciófilmekre - derül ki a Nielsen Közönségmérés második negyedéves, kedden publikált tévépiaci körképéből.

A kódolatlan időszakban a Mozi+ csatornán augusztus 3-án 21 órától országos premierrel érkezik a Chappie, a robotzsaruk világának első mesterséges intelligenciával felruházott alkotása. Augusztus 5-én A szállító – Örökség folytatja az akciók sorát. Andy Vajna filmcsatornája augusztus 19-én 21 órától a Marvel-világot idéző orosz Védelmezők (The Guardians) című sci-fi-vel próbálja szórakoztatni a nézőket. És persze lesznek Bud Spencer filmek, valamint gyerekkori csínytevéseket idéző Nagyfiúk (első és második rész), illetve láthatók lesznek J és K ügynök újabb küldetései is a Men in Black – Sötét zsaruk második és harmadik részében. Ezenkívül James Bond, Indiana Jones és a Wall Street farkasa is várja a filmcsatornát a nézőket az ingyenes időszakban.

A Chili Tv-n már a kódolatlan időszak első napján képernyőn lesz az új műsor, a Cukrászok, benne az RTL-es Mónika show műsorvezetőjével, Erdélyi Mónikával, aki ezúttal a cukrászdák világába kalauzolja el a nézőket.

Két csatornán lesz képernyőn Erdélyi Mónika Most már biztos, hogy a TV2 csoporthoz tartozó Chili TV-n és a nemrég indult RTL Gold csatornán is látható lesz a Mónika Show egykori műsorvezetője.

Augusztus 5-től érkezik a Mindörökké Gordon, benne Gordon Ramsay mesterszakáccsal, augusztus 2-tól jön a A braai mestere, ahol a grillezés legjobbját keresi Justin Bonello. Az afrikai szabadtéri főzés közben a versenyzők 8 ezer kilométert tesznek meg, ráadásul az alapanyagokat mindenki maga szerzi meg. Augusztus 5-én indul a Nigella Falatozója – egész évben nyári ízek című sorozat, augusztus 12-től pedig Heston Blumenthal a brit konyhába enged betekintést.

Változik az ATV kínálata - Nem folytatódik Havas Henrik „angyalos” műsora Ezenkívül újra lesz Húzós, és beolvad a Csatt az Egyenes Beszédbe. Németh S. Szilárd, az ATV vezérigazgató-helyettese az okokat is elmondta a 24.hu megkeresésére.

Gundel Takács Gábor nem csak Andy Vajna tévéjének dolgozik majd A műsorvezető a TV2-n és az Origón kívül máshol is látható lesz, nem akar elköteleződni egyetlen tévétársasághoz sem.