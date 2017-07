Változik az ATV kínálata – Nem folytatódik Havas Henrik egyik műsora

Miután Kálmán Olga a Hír tévéhez igazolt, Rónai Egon és Mészáros Antónia vezette az Egyenes Beszéd című műsort. Eddig. Most Mészáros Antónia is elhagyja a csatornát, sőt még az újságírást is, azt mondja, nem élné meg tragédiának, ha életének ez a szakasza végleg lezárulna.