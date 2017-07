Három kulcsfigura is távozik az Origótól

Távozik Tókos Lóránt az Origo.hu-t is működtető New Wave Media Zrt.-től a vállalalat általános vezérigazgató-helyettese – tudta meg a 24.hu. (Hasonló információt szerzett a kreativ.hu is.) Tókoson kívül tudomásunk szerint távozik Rottek Márton, az informatikai fejlesztési vezető, valamint Magyarfalvi Éva, a vállalat kereskedelmi vezetője is.

Úgy tudjuk, mindhárman már is be is adták a felmondásukat: Tókos és Rottek már körülbelül két hete, Magyarfalvi pedig most. Információink szerint a következő hetekben további távozások várhatók.

A távozó Tókos Lóránt a karrierjét a Magyar Telekomnál kezdte, elemzőként, majd projektmenedzserként dolgozott, ezután a tartalomszolgáltatásokkal foglalkozó Mobilpress Zrt.-nek lett az igazgatóhelyettese, majd 2007-től az M Factory Zrt. portál- és tartalomigazgatója volt. 2011-ben, az M Factory beolvadt az Origóba, ekkor lett lapigazgató. Ő felelt a Postr nevű blogfelület és a Videa, valamint a mobilszolgáltatásért. Idén áprilisig Tókos vezérigazgató-helyettes volt, majd a cégnyilvántartás alapján cégvezetői jogkört is kapott, és önálló aláírási jogosultsága lett Száraz István mellett.

Idén június végén derült ki, hogy az Origót működtető New Wave Media Group Zrt.-t megvásárolta Matolcsy Ádám – Matolcsy György jegybankelnök fiának – eddig főleg bútoripari befektetésekkel foglalkozó cége, a Magyar Stratégiai Zrt.

