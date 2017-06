A tér és idő egyensúlyát is megbontotta a TV2 érdekében az Origo

Egészen sajátos módszereket alkalmazva próbál segíteni a TV2-nek az Origo és persze a Ripost.

A TV2 Csoport, az RTL Magyarország, illetve a többi tévétársaság, például az ATV és az MTVA rendszeresen kiad reklámízű kifejezésekben bővelkedő pr-anyagokat arról, hogy műsorai milyen remekül teljesítenek. Az adatok ráadásul eltérő korosztályra vonatkoznak: az RTL Magyarország húsz évvel ezelőtti indulása óta a 18-49-es korosztályra vonatkozó adatokat publikálja, a közmédia általában a teljes, 4 éveseket is magába foglaló teljes lakosságról (4+), a TV2 néhány éve pedig a 18-59-es korosztályról, illetve időnként a teljes lakosságról közöl adatokat. Nyilván azért van ez így, mert azt a számot teszik közzé, amelyik kedvez nekik.

Az adatok viszont ebből fakadóan teljesen összehasonlíthatatlanok, arról nem beszélve, hogy a hirdetők szempontjából abszolút közömbös, hogy hány 4 éves nézője van egy csatornának, valószínűleg ugyanis nem a 4 évesek jelentik a fő célcsoportját egy banki szolgáltatásnak vagy egy tisztasági betét márkának, ráadásul a médiatörvény nem is igazán barátja a kisgyerekeknek szóló reklámoknak.

Nem csak az összehasonlíthatatlan adatok jelentenek problémát

Az összehasonlíthatatlan adatokon túl probléma az is, hogy csak akkor adnak ki sajtóközleményt a nézettségi adataikról az érintett tévétársaságok, ha valamilyen sikerről tudnak beszámolni, vagy legalábbis megpróbálnak valamit sikerként eladni. Ha viszont alulmaradnak a riválissal szemben, többnyire a versenytársaktól számíthatunk diadalittas közleményre, amelyben bejelenti, megnyerte az előző estét, hétvégét. Eközben a közönségmérést műszerrel végző Nielsen Közönségmérés Kft. nem ad ki a sajtónak konkrét médiumokra vonatkozó adatokat, hiszen egy profitorientált vállalkozásról van szó, amely sok pénzt fordít a nézőtáborra vonatkozó kutatás mögöttes rendszerének működtetésére, és az értékes információkat a tévétársaságok kereskedelmi osztályainak pénzért árulja.

Van egyébként egy harmadik probléma is a tévétársaságok sajtóközleményeivel: ezek sokszor csak egészen rövid távra, gyakorta egy-két alkalomra vonatkoznak, miközben ha valaki a valódi piaci helyzetre kíváncsi, csak akkor kaphat hiteles képet, ha legalább közép-, vagy inkább hosszútávú trendeket néz. Nem az a lényeges, hogy valaki éppen megnyerte az előző estét – hiszen kiugrások mindig lehetnek –, hanem az, hogy az adott évben vagy hónapban hány alkalommal nézték többen az adott tévétársaság híradóját, filmjeit, vagy más műsorait, mint a riválisok produkcióit. Hiszen mi a fontosabb, hogy egy tévétársaság évek óta nem képes a havi, negyedéves, féléves vagy éves átlagokat nézve piacvezetővé válni, vagy az, hogy az előző este kiugróan teljesített az egyik, általában gyengébben teljesítő műsora?

Az Origo duplán is besegít a TV2-nek

Még június elején a TV2 kiadott egy közleményt, amelyben többek között az szerepelt, hogy milyen bravúrosan teljesített a csatornán látható Tények című műsor májusban, szemben az RTL Híradóval. Íme egy idézet a közleményből:

Ami pedig a Tényeket illeti, májusban a 18-49-es célcsoportban elért nézőszám alapján hétszer tudott a Tények a Híradó fölé kerekedni; hatszor hétköznap, kétszer pedig hétvégén. A statisztika szerint ebben a korcsoportban a Tények június első szombatját is megnyerte.

Legalábbis mosolyra ad okot, hogy azt írják, hogy hatszor nyertek hétköznapon, kétszer pedig hétvégén. Merthogy ebből következően vagy az összesen 7 nap nem igaz, vagy a 6+2-es bontás, mert 6+2 még mindig 8.

Első hallásra egyébként nagyon jól hangzik az adat, ám aki mögé néz, azt is kiolvashatja belőle, hogy ha összesen hétszer tudtak győzni, akkor a 31 napból fennmaradó 24 napon elvesztették a küzdelmet a nézőkért Andy Vajna emberei a Róna utcában a Nagytétényi útiakkal szemben. Ráadásul ha azt vizsgáljuk, hogy az idén vagy tavaly összesen hány alkalommal nyert csatát az RTL Híradó a TV2-vel szemben, akkor épp az derül ki, hogy az RTL Híradó továbbra is stabilan piacvezető, és mindössze annyi történt, hogy néhány alkalommal kiugrásokat tudott produkálni a Tények. A tévétársaság szempontjából érthető, hogy egy 7 vagy 8 alkalmas nézettségi győzelmet is megpróbál kifényezni, mintha ez lenne az egész éves trend.Az azonban figyelemreméltó, hogy sok médium kritika nélkül közli is a diadaljelentést. Ilyen például az egy ideje kormányközeli Origo, és persze a Ripost. Az Origo ráadásul kétszer is megírta a TV2 “óriási sikerét”: először június 6-án “Nagyszerű eredményt hoztak a TV2 hírműsorai” címmel, majd június 15-én “Egyre nézettebb a TV2 Tények“ címmel. A Riposton sem sokat adtak arra, hogy egyedi tartalommal jelentkezzenek, hisz a cikk nagyon hasonló formában, “Egyre nézettebb a Tények” címmel jelent meg tegnap.

Az egy dolog, hogy az imént már idézett részeket, sőt a TV2 teljes közleményét mindkét portálon szinte szó szerint hozzák, anélkül, hogy feltüntetnék, hogy ezek az egyik piaci szereplő pr-közleményéből származó idézetek, vagyis az olvasó számára olyan, mintha saját szerkesztőségi tartalom lenne, de eközben az RTL is kiadott egy közleményt “Csúcson az RTL Híradó – rég nem látott mélységben a Tények” címmel, amit hiába keresünk a Riposton és az Origón, azt ugyanis nem tartották fontosnak közölni, sőt a Tények sikerével kapcsolatos június eleji információt június 15-én vélhetően azért is tették ki újból, hogy semlegesítsék vele a médiatérben az RTL közleményét egy ellenkező tartalmú cikkel.