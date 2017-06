Bár a TV2 könyvvizsgálója a cég megszüntetését is felvetette, a vezérigazgató elégedett

Dirk Gerkens, a masszívan veszteséges TV2 vezérigazgatója kifejezetten pozitívan nyilatkozott az általa irányított, de Andy Vajna tulajdonában lévő tévétársaság eredményei kapcsán a Marketing&Media című újságnak. Mindez azért különös, mert épp a napokban derült ki, hogy a társaság könyvvizsgálója komolyan aggódott a cég üzleti helyzete miatt.

A vezérigazgató nyilatkozatában közölte, hogy a TV2 Csoport közönségaránya 2017 első negyedében – a 18–59 évesek körében és teljes napon – elérte a 18,99 százalékot, ez 34 százalékos emelkedést jelent az előző év hasonló időszakához képest.

– tette hozzá Dirk Gerkens.

A lap megemlítette, hogy a TV2 Csoport számára korábban főleg az okozott problémát, hogy nagyon alacsonyak voltak a bevételeik, ráadásul többéves lemaradásuk van, mivel nem reagáltak kellő időben a piaci változásokra, nem bővítették kellő hatékonysággal a portfóliót.

– jelezte a társaság vezetője.

Dirk Gerkens a lap szerint idén arra számít, hogy a 2016-ban megfigyelhető trendek folytatódnak, csak gyorsabb ütemben. A cég piaci részesedése, valamint a kereskedelmi és disztribúciós bevételeik tovább növekednek, ami a pénzügyi helyzetük megerősödését, illetve a jövedelmezőségük javulását is eredményezi.

Ma a nézői fragmentáció és a piaci trendek együttes hatása, hogy csak sokcsatornás modellel lehet sikeresen érvényesülni, a csökkenés a piac természetes velejárója. A TV2 Csoport azonban képes volt arra, hogy ebben a megváltozott helyzetben is növelje piaci részesedését. Felértékelődik azon csatornák jelentősége, amelyek unikális tartalmat kínálnak, ezért a portfóliónk 11 csatornája közül nyolcra készülnek saját gyártású műsorok. Tovább folytatódik a tavaly megkezdett jelentős programinvesztíció, és a portfólió további bővítése is a terveink között szerepel. Az év hátralevő részében számos új nemzetközi formátumot mutatunk be a magyar nézőknek, ilyen a Ninja Warrior, az Ázsia Expressz vagy a Séfek séfe. A TV2 Csoport is indít fikciós sorozatot Korhatáros szerelem címmel, és ez még csak néhány ízelítő az őszi kínálatból