Balog jelentette be, hogy nem lesz több reklám a gyerekcsatornán

Reklámmentessé válik június elsejével az M2 gyermek- és ifjúsági csatorna abban az idősávban, amikor a legkisebbeknek szóló műsorokat sugározza. Ezt a gyereknapon, a Családok világtalálkozója vasárnapi rendezvényén jelentette be az emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán.

A miniszter azt hangsúlyozta: a kormány célja az, hogy sok más ágazat mellett a média is gyermekbarát legyen, s ebben a közmédiának is fontos szerep jut. Mint mondta, már most is külön figyelmet kap, hogy az M2 e programsávjának kínálata erőszakmentes műsorokból álljon. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az M2 reklámmentessé tétele a közmédia vállalása, nagy mérföldkő, amelyet örömmel jelentettek be éppen a gyermeknapon. (MTI)