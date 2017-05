Újdonság az Antenna Hungária hibrid tévés rendszerén

Az Antenna Hungária műsorterjesztő és a FOX Networks Group médiaszolgáltató közös hétfői bejelentése értelmében a két vállalat között együttműködésnek köszönhetően már akár HD felbontásban is nézhetik a MinDig TV Extra adott csomagjára előfizetők a FOX, a NatGeo és a NatGeo Wild csatornákat a HbbTV (hibrid televíziós) szolgáltatás keretében.

Internet kell hozzá és HbbTV-képes okostévé

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy amikor a digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás adott csomagjára előfizetők a FOX, NatGeo, illetve NatGeo Wild csatornák valamelyikére lépnek, megjelenik egy sárga gomb és egy felhívás a képernyő jobb alsó sarkában. A sárga gomb megnyomása után az eddigi SD felbontás helyett már egyből HD képminőségben látható az adás. Ennek feltétele, hogy a MinDig TV Extra előfizető rendelkezzen egy HbbTV-képes okos tévékészülékkel, amely az internethez is csatlakozik. A sárga gomb csak abban az esetben jelenik meg, ha ezek a feltételek teljesülnek.

750 ezer háztartásban van HbbTV-képes készülék

Bár a képminőség-váltás a földfelszíni digitális televíziózás multimédiás és interaktív szolgáltatásokat is lehetővé tevő szabványa, a Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband) segítségével valósul meg, az állami műsorszóró vállalat közlése alapján a 2014 óta forgalmazott okos televíziók jelentős része már rendelkezik Hbb TV funkcióval is, melyet akkor tud a néző kihasználni, ha internetre csatlakoztatja a tévékészülékét. A most elindított HD-csatornák az interneten keresztül jutnak el a nézők lakásába.

Az Antenna Hungária hozzátette: Magyarországon a kutatások szerint jelenleg a háztartások 18,5 százaléka, körülbelül 750 ezer háztartás rendelkezik HbbTV-képes tévékészülékkel. (A HbbTV-képes készülékek márkái és modelljei ellenőrizhetők a MinDig TV weboldalán.)

A The Walking Dead és a Simpson család HD-ben

Az Antenna Hungária 2013-ban indította el kísérleti HbbTV szolgáltatását MinDig TV Plusz néven, majd 2014-ben az MTVA-val együttműködve műszaki szolgáltatóként közreműködött az első kereskedelmi szolgáltatásként működő HbbTV portál, a Médiaklikk elindításában.

A FOX tévécsatorna a legújabb amerikai sorozatokat vetíti, például ilyen a kultikus The Walking Dead, a világpremierrel bemutatott Outcast, a Simpson család, vagy a Susan Sarandon főszereplésével készült Viszály: Bette és Joan. A National Geographic a történelem, a tudományok és a kultúra világába kalauzolja a nézőket. A NatGeón látható többek között az Isten nyomában Morgan Freemannel sorozat, valamint az Oscar-díjas Geoffrey Rush főszereplésével készült Géniusz, amely Albert Einstein életének titkaiba enged bepillantást. A NatGeo Wild nézői a vadon élővilágába nézhetnek be, és kontinenseken átívelő utazásokat láthatnak az itt sugárzott természetfilmeknek köszönhetően.