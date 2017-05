Aggódott a masszívan veszteséges TV2 könyvvizsgálója

4, azaz négy Ft-tal emelte meg a napokban a TV2 Média Csoport Zrt. alaptőkéjét a tulajdonos Andy Vajna kormánybiztos cége, a Magyar Broadcasting Co. (MBC Zrt.) – vette észre a cégnyilvántartásban a hvg.hu, mely arról is ír, hogy valójában jóval több pénzt pumpáltak a súlyosan tőkehiányos cégbe.

A cikk szerint a Interaktív Kft. december végi beolvasztásával létrejött Tv2 Zrt. könyvvizsgálója tavasszal fel is hívta a tulajdonos figyelmét „intézkedési kötelezettségére”, vagyis, hogy vagy pótolja az alaptőkét, vagy alakítsa át a társaságot, vagy szüntesse meg. Ekkor sietett Vajna segítségére az MKB Bank, mely hitelt nyújtott a veszteséges tévétársaságnak, ezért cserébe pedig óvadékot kért. A cikk megjegezte: az óvadéknak köszönhetően akkor sem kerülne messze a kormányzattól messze a TV2, ha Vajna befuccsolna mint tévétulajdonos, hiszen az MKB Matolcsy György jegybank elnök közeli barátainak kezébe került, a hitelintézet 20 százalékban már a Matolcsy-unokatestvér Szemerey Tamás birodalmának része, és ott van benne résztulajdonos-vezérigazgatóként Balog Ádám volt jegybanki alelnök is.

Bár a TV2-szerződések még korábban köttettek, de közvetetten az MKB mindenkori tulajdonosain és vezetésén is múlik a TV2 sorsa. A Magyar Broadcasting ugyanis a bank pénze segítségével tőkésítette fel most úgy a TV2-t, hogy négy forintos tőkeemelést hajtott végre,, majd ezzel egyidejűleg 13,5 milliárd forint tagikölcsön-követelésként tőketartalékba tettek. A pénzre nagy szükség is van, mivel TV2 Média Csoport 7,2 milliárd forintos mérleg szerint veszteséggel zárta 2016-ot – zárul a cikk.