Új világszervezet a reklám önszabályozásban

Magyar tagja is lesz a most megalakult ICAS (International Council on Ad Self-Regulation) nevű nemzetközi reklámpiaci önszabályozó testületnek.

ICAS (International Council on Ad Self-Regulation) néven világszervezetet hozott létre az Európai Önszabályozó Szervezet, az EASA. A cél, hogy a globális kihívásokra globális válaszokat adjanak, és a szélesebb földrajzi lefedettség a jobb együttműködést segítse. Az EASA egyébként valójában eddig is szinte világszervezetnek számított, mivel nevében ugyan csak európai volt, de Kanadától Ausztráliáig, Brazíliától Mexikón át Indiáig számos Európán kívüli önszabályozó szervezet élvezte az együttműködés előnyeit. A reklámpiaci önszabályozás gyakorlatának közös elvei mellett a nemzeti sajátosságok figyelembevétele jó alapot jelent az immár világméretű együttműködésre, amelynek mozgatórugója és központja továbbra is az EASA – közölték az új szervezet létrehozói. Az új szervezethez csatlakozott az USA és Fülöp-szigetek, és bejelentette csatlakozási szándékát a Kínában – elsősorban a kormányzat ösztönzésére – létrehozott önszabályozó szervezet is. Az Emirátusokban a közelmúltban – az EASA hathatós segítségével – alapított szervezetet is várjuk az ICAS tagjai közé – mondta José Domingo Gómez Castallo, az új szervezet elnöke, a spanyol önszabályozó szervezet (Autocontroll) vezetője, aki az EASA 2010-es újra strukturálásában is vezető szerepet játszott. Az elnök arról is beszélt, hogy Fazekas Ildikóra, a magyar Önszabályozó Reklám Testület, az ÖRT főtitkárára, az EASA képviseletében is számítanak tagként az ICAS-ben, “hiszen Ildikó volt az, aki még EASA elnökként felvetette a nemzetközi szervezet létrehozását”. Különösen nagy öröm számomra az ICAS létrejötte és annak pozitív nemzetközi fogadtatása. Nem volt egyszerű és gyors folyamat, de úgy vélem, hogy az Európán kívüli önszabályozó szervezetek létrehozása könnyebben megy globális szervezetként. Az EASA fókusza továbbra is Európa, de például a digitális kérdésekben már eddig is együttműködtünk amerikai kollégáinkkal. Együtt meg még erősebbek leszünk – mondta el Fazekas Ildikó, az ÖRT főtitkára. 24 hu vissza a címlapra

Ajánlom a Facebookon Ajánlom 0

Kommentek