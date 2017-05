Dobó Katával indul új tévésorozat a TV2-n

A Korhatáros szerelem érdekessége, hogy ugyanannak a műsorgyártó cégnek a fejlesztése, aki az RTL-en futó A mi kis falunkat is gyártja.

Az RTL Klubon futó sorozatot, A mi kis falunkat is fejlesztő cég, a ContentLab & Factory az IKO Műsorgyártóval közösen saját sorozaton kezdett el dolgozni a TV2 számára – írja a Media Hungary 2017 konferencián elhangzott egyik előadás alapján a SorozatWiki blog.

Már le is forgatták a Korhatáros szerelem című széria pilotját. A történet középpontjában egy olyan háromgyerekes édesanya áll, aki egyedül neveli gyermekeit, miközben újra randizni próbál. Ezt onnan tudja a blog, hogy a Siófokon zajló kétnapos konferencia egyik termében Fischer Gábor, a TV2 Médiacsoport kábelcsatorna programigazgatójának előadása alatt le is vetítettek egy kis előzetest a sorozatból. A blog tudósítása alapján látszott, hogy a sorozat főszereplői között megtaláljuk majd az RTL-en futó Válótársakból is ismert Kovács Patríciát, továbbá Dobó Katát, aki szintén dolgozott a Válótársakban, valamint Kamarás Ivánt is, aki a Válaszcsapásban szerepelt.

Hámbori Barbara, a ContentLAB & Factory (A mi kis falunk gyártójának) fejlesztésekért felelős nemzetközi vezetője a SorozatWikinek megerősítette, hogy ők hárman lesznek a sorozat főszereplői, ezen kívül azt is elmondta, hogy 13 részes lesz az első évad.

A ContentLAB & Factory-val együtt dolgozó IKO Műsorgyártó cég egyébként azé a Rákosi Tamásé, aki jelenleg a TV2 Zrt. igazgatóságának is tagja. Korábban – még Dirk Gerkens alatt – több mint egy évtizeden át az IKO az RTL-nek volt a nagy műsorszállítója.

A Media Hungary konferenciáról szóló tudósításainkat ide kattintva olvashatják.