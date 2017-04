Ismét megbírságolta a TV2-t a Médiatanács

Kötelezi a Telekomot a Médiatanács, hogy tegye be a d1 TV-t a kínálatába

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa összesen egymillió Ft bírsággal sújtotta Andy Vajna kormánybiztos tévétársaságát eheti ülésén. Ebből 500 ezer forintos bírságot azért kell fizetnie a médiaszolgáltatónak, mert az a grémium szerint megsértette a termékmegjelenítésre vonatkozó előírásokat a TV2-n, amikor Szépítők című műsorának elején ugyan felhívta a figyelmet a termékmegjelenítésre, de a médiatörvény (mttv.) előírásaival szemben a műsorban az egyik gyártó termékét indokolatlan hangsúllyal szerepeltette. A csatorna ezzel egyidejűleg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény (smtv.) rendelkezését is megszegte, amely rögzíti, hogy a támogatott médiatartalom nem ösztönözhet vagy hívhat fel a támogató termékének beszerzésére – állapította meg . A testület a médiatörvény megsértéséért 220 ezer forintos, a Médiaalkotmány be nem tartásáért 280 ezer forintos bírságot szabott ki a csatorna üzemeltetőjére, figyelembe véve, hogy ezeket a törvényi előírásokat a szolgáltató korábban már több alkalommal is megsértette.

Bírságot fizethet a Torony és az Európa Rádió is

A Médiatanács eheti ülésén megbírságolta a Torony Rádió nevű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás üzemeltetőjét is. A bírság mértéke 40 ezer forint. A Médiatanács megállapította, hogy a rádió év eleji vizsgált hetében helyi közéletet bemutató és közszolgálati tartalmú műsorszámokat, valamint hírműsorokat egyáltalán nem adott le, szöveget és magyar zenét pedig kevesebbet sugárzott az általa vállaltaknál. A zene és az ismétlések tekintetében viszont jelentősen meghaladta a vállalását. A tanács a döntésekor enyhítő körülményként figyelembe vette, hogy a szolgáltatóval kapcsolatban korábban még nem állapított meg ilyen típusú jogsértést. Hasonló okok miatt kapott 20 ezer forintos bírságot a kisújszállási közösségi Európa Rádió üzemeltetője. A januári vizsgálati héten a szolgáltató vállalásától elmaradva sugárzott a helyi közélettel foglalkozó és a mindennapi életet segítő műsorszámokat, az ismétlések mennyiségében viszont átlépte a felső határt.

Indulhat a rádiós pályázat Dunaújvárosban, Hajdúböszörményben pedig már zajlik is a versenyeztetés

A Médiatanács elfogadta a Dunaújváros 93,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervét és a pályázati felhívás tervezetét, amelyet április 27-én tesznek közzé hirdetményi úton, és a Médiatanács honlapján.

A tanács a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós frekvencia pályázatában az LB Rádió Kft.-t és a Kredit Holding Kft.-t vette nyilvántartásba, a „Szabadhajdú” Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatát alaki érvénytelensége miatt kizárta a pályázatból, valamint elfogadta, hogy a Médiacentrum Debrecen Kft. visszavonta a pályázatát.