Még nem döntött az Origo, mit tegyen a kommentháborúban

12 napja, hogy a portál valamennyi cikke alatt megszüntették a hozzászólás lehetőségét. Utánakérdeztem, mikor kapcsolják vissza, illetve mi van a késlekedés mögött.

Egy origo.hu olvasó nálunk jelezte, hogy hiába próbálkozik hozzászólni a portál cikkeihez, a honlapon ugyanis valamennyi cikk alatt megszűnt a kommentelés lehetősége, ráadásul a korábbi kommentek sem látszanak emiatt. Kíváncsivá tett, vajon visszakapcsolják-e a lehetőséget.

Egy darabig vártam, hátha visszakapcsolják az opciót, de miután erre több napja sem került sor, elkezdtem körbekérdezni az ügyben. Volt, aki azt mondta, egyszerűen az az indoka a kommentek tiltásának, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok a kritikus hang az Origóval kapcsolatban, és nem szeretnének ennek teret adni. Mások azt feltételezték, talán ahhoz lehet köze ennek, hogy miután a honlap szerkesztői kormánypropagandával manipulálták az olvasókat, illetve igyekeztek minél inkább elhallgatni a Budapesten zajló tömegdemonstrációkat, április 13-án éjszaka, majd másnap reggel a portál összes cikke alatt AnonymusHUN felhasználótól kommentek ezrei jelentek meg, ezzel a szöveggel:

Nem tágítunk innen, amíg az origo ki nem vonszolja magát a kormánypártok végbeléből, és az egész putyinista propagandaoldal be nem zárja kapuit.

A hivatalos válaszért e-mailt küldtem még hétfőn György Bencének, a portál tartalomigazgatójának, de erre nem válaszolt. Ezek után kedden telefonon is többször próbálkoztam nála, de egy darabig ezt is hiába tettem, úgyhogy üzenetet küldtem Száraz Istvánnak, a New Wave Media Zrt. vezérigazgatójának is, hogy a kommentelés visszakapcsolásról érdeklődjek. Nem sokkal később végül mégis sikerült telefonon beszélnem György Bencével, de ő a cég sajtósához irányított.

Ezután viszont hamar megjött a válasz Cs. Kiss Zsuzskától, akitől azt tudtam meg, hogy a kommentelés visszakapcsolásáról egyelőre még nem döntöttek, arról majd “hamarosan” várható érdemi döntés. Elmondása alapján a hozzászólásokat a múltkori visszaélés miatt kapcsolták ki.

Ahogy az a közelmúltból ismeretes, erősen visszaéltek az Origo.hu kommentelési szabályzatával. A folytatás kérdéséről hamarosan érdemi döntés születik

– írta a cég sajtósa.