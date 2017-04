Teljesen más lesz a Népszava holnaptól

14 évnyi kihagyás után országos kampányt is indítanak a megújítás apropóján.

A 24.hu információi szerint kedden, azaz holnap jelenik meg először az új, teljesen megújuló Népszava, mely az eddigihez képest merőben új megjelenést (layout) kap, de tartalmában is megújul. Úgy tudjuk, a megújulást április 27-től országos reklámkampánnyal is megtámogatja a lapot kiadó XXI. Század Média Kft., melyet tavaly decemberben felvásárolt Puch László volt MSZP-pénztárnok és Simon Dénes közös osztrák bejegyzésű cége, a Horizont Handels AG.

Úgy tudjuk, a lap új arculatát a magyar sajtó meghatározó lapdizájnere, Kispéter Csaba tervezte, akinek a nevéhez olyan lapok megújítása fűződik mint a Nemzeti Sport, a Világgazdaság és az időközben megszűnt Népszabadság.

Teljesen színes lesz és több lesz az illusztráció

Németh Péter főszerkesztő megkeresésünkre hétfőn reggel telefonon erősítette meg, hogy már holnaptól a standokon lesz a megújult Népszava. A részleteket illetően elmesélte, hogy a megújulás egyik legfontosabb eleme, hogy bár a lapban eddig is voltak színes oldalak, mostantól minden oldal ilyen lesz. További változás, hogy az olvasók gyorsabb eligazodását elősegítendő, több illusztráció, infografika, illetve kiemelés lesz a lapban, mint eddig.

A megújulás tartalmi részt is érint, megváltozik a lap struktúrája is. Például Reflektor néven új, egy kiemelt témát nagyon részletesen körbejáró rovattal jelentkeznek majd a 2. oldalon. A publicisztikai rovat viszont némiképp hátrább kerül. Ennek terjedelme két oldal lesz. A 9. oldalon a szerkesztőség saját véleményével, a 10. oldalon vendégpublicisztikákkal lehet majd találkozni.

A Vasárnapi Hírek megőrzi önállóságát

Kérdésünkre Németh Péter azt is elmondta, hogy az oldalszám változatlanul 16 oldal marad.

Ott még egyelőre nem tartunk, hogy ebben előre tudjunk lépni.

Rákérdeztünk arra is, hogy összeolvasztják-e a kiadó vasárnap megjelenő újságját, a Vasárnapi Híreket a Népszavával, ahogyan azt korábban tervezték. Erre a főszerkesztő úgy válaszolt, hogy végül az a döntés született, hogy a Vasárnapi Hírek megőrzi önállóságát, tehát nem olvasztják egymásba a lapokat.

14 éve nem volt reklámkampányuk

Németh Péter az országos kampányra vonatkozó kérdésünkre is válaszolt. Elmondta, hogy tévében, közterületen és rádióban is hirdetni fogják a megújult újságot csütörtöktől.

Ez azért izgalmas, mert a Népszavának legutóbb 2003-ban, azaz tizennégy évvel ezelőtt volt kiterjedt reklámkampánya

– tette hozzá a főszerkesztő, aki továbbra is reális célkitűzésnek tartja, hogy a Népszava értékesített példányszáma 30 ezer körül legyen, ahogyan arról Puch László tulajdonos beszélt a 24.hu-nak tavaly decemberben. Ezzel kapcsolatban Németh most azt mondta, mostanában az is előfordult, hogy 24 ezer példány fogyott el az újságból, de egy átlagos napon is 20 ezret súrolja a példányszám, “hol alulról, hol felülről”. Németh Péter örömtelinek nevezte, hogy az előfizetők száma emelkedni kezdett, ami pedig az árushelyi értékesítést illeti, az mostanra nagyjából beállt. A főszerkesztő reméli, hogy a megújulás és az induló reklámkampány hatására az árushelyi értékesítés is emelkedésnek indulhat.

Németh Pétert végül a Népszava internetes megjelenéséről is kérdeztük. Azt mondta, ott egyelőre apróbb ráncfelvarrásra kerül sor a nyomtatott újság megjelenésére időzítve, de van egy tervük a későbbiekre ennek megújítására, fejlesztésére is. Ez az online-on dolgozók létszámának növelésével, tartalomfejlesztéssel és a site lendületesebbé tételével jár majd.

Kiemelt kép: Németh Péter. MTI Fotó: Soós Lajos (archív)