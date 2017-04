Kaldenecker Antal újra rádiózik, meg is van az utódja

Ónody Bogi személyében a Young&Rubicamtől igazolt creative group headet a Café Communications, miután elődje, Kaldenecker Antal úgy döntött, hogy több év kihagyás után ismét egy rádiónál, a Sláger FM-nél folytatja karrierjét a reggeli műsor főszerkesztőjeként.

Ónody elsősorban az OTP számára készülő munkákat fogja irányítani a creative group head pozícióból, amelyet korábban Ónody korábban a TEAM, az ACG és a Young&Rubicam szövegírójaként szerzett tapasztalatot, utóbbinál 2014-től group headként dolgozott.

A Café Communications tavaly nyár végén alakította át a kreatív csapat struktúráját, megszüntetve a kreatív igazgató posztot. „Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy az online és a digitális változások olyan robbanásszerűen sok felületet és csatornát eredményeztek, hogy egy-egy ügyfél összes kampányának az átlátása már több embert kíván. A nagy ügyfeleink, például Coca-Cola vagy az OTP feladatai olyan projektszámmal futnak, amely lehetetlenné teszi, hogy az ügyfelekkel egy központi nagy kreatív igazgató foglalkozzon. Ezért úgy döntöttünk, hogy a már meglévő group head pozíciót fejlesztjük tovább, amit házon belül jobban szeretünk head of idea-nak nevezni” – indokolta a változtatást Simon Zoltán, a Café Communications ügyvezetője, aki szerint az elmúlt fél év tapasztalatai a döntést igazolják: laposabb, agilisabb, rugalmasabb szervezet jött létre. A hatékony működés érdekében a csapatok maguk alakítják ki saját folyamataikat, csak tág ügynökségi keretek léteznek. A váltással párhuzamosan többek között influencer marketingre, branded contentre és Youtube-ra specializálódott szakemberek csatlakoztak a csapatokhoz. Az ügyfelek terén is jól indult 2017, hiszen a Rama, a Paramount és az Ingatlan.com tenderét is megnyerte a Café, valamint a Fanta és a Volkswagen esetében a már meglévő ügyfeleinél is sikerült új területekhez bekapcsolódnia az ügynökségnek.