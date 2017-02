„A Figyelő háromfős szerkesztőbizottságának feloszlása pozitív fejlemény”

Többeket meglepett, hogy a Schmidt Mária által felvásárolt Figyelő hetilap távozó főmunkatársa, a pénzpiac rovat szerkesztője, a lapban rendszeresen oknyomozó cikkeket publikáló Brückner Gergely neve is rákerült a századvéges Lánczi Tamás kinevezését bejelentő közlemény végére. Utánakérdeztünk az okoknak és az derült ki, hogy Brückner neve nem tévedésből szerepel a közlemény aláírói között.

Hivatalos: távozott a Figyelő főszerkesztője és a marketingigazgató is változott

Miután tavaly decemberben Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója felvásárolta a Figyelő című, a legutóbbi auditált adatok szerint 7,5 ezer körüli példányszámban értékesített üzleti hetilapot egy újonnan létrehozott cégén, a K4A Lapkiadó Kft.-n keresztül, és beköltöztette a szerkesztőséget az Index.hu-nak is helyet biztosító óbudai épületbe, az új tulajdonos egy háromfős szerkesztőbizottságot állított fel. Az új szerkesztőbizottság az addigi főszerkesztő, Lambert Gábor szerkesztői autonómiáját jelentősen csökkentette volna. Emellett többek szemét szúrta az újságírók közül, hogy a szerkesztőbizottságba delegálták L. Simon Lászlót, a volt fideszes kulturális államtitkárt, aki most is a Fidesz padsoraiban ül az Országgyűlésben, ráadásul kijelentette, hogy nem áll szándékában független hetilapot csinálni, merthogy ilyen nem is létezhet.

A szerkesztőbizottságnak ezenkívül tagja lett az a Lánczi Tamás, akiről már korábban is úgy hírlett, hogy őt szánták az ezt a pozícióját 2012-től betöltő, de valójában már 2003-tól a lapnál dolgozó Lambert főszerkesztő helyére, egyébként pedig azt érdemes tudni róla, hogy a Fidesz-közeli Századvég Alapítvány vezető elemzője, aki egyébként ügyvezetője annak a londoni bejegyzésű politikai tanácsadással foglalkozó cégnek is, melynek tulajdonosai között felbukkan Habony Árpád, Orbán Viktor nem hivatalos tanácsadója (egyben a Lokál című sajtóterméket megjelentető Modern Media Group tulajdonosa) és Artur Finkelstein negatív kampányokra szakosodott politikai kommunikációs specialista. (Lánczi politikai hovatartozásáról sokat elmond, hogy nemrég Orbán Viktort Európa új vezetőjeként emlegette.)

Rajta kívül szerkesztőbizottsági tag lett még Tallai Gábor, a Terror Háza Múzeum programigazgatója. Ráadásul a hetilapnál az új tulajdonos érkezését követően az is előfordult, hogy egyik díjazott, főleg energiapiacról publikáló újságírójuk, Jandó Zoltán cikke csak a szerkesztőség ellenállása nyomán, némi késedelemmel jelenhetett csak meg, és már ennek is örülni kellett, merthogy a Schmidt Mária eredetileg inkább mellőzte volt az írást, mely az Orbán-család atomenergia piaci érintettségével is foglalkozott.

Nagy feszkó veszekedéssel és távozások sorával

Nem csoda, hogy mint arról már Lambert főszerkesztő távozását megelőzően írtunk, a Figyelőben meglehetősen feszült lett a légkör, és még emelt hangú, veszekedésnek is nevezhető szóváltásra is sor került a tulajdonos Schmidt Mária és a szerkesztőség tagjai között. A fenti fejlemények hatására pedig sorra derült ki a lap munkatársairól, hogy otthagyják a céget. Először Brückner Gergely főmunkatársról kellett ilyet leírnunk, aki 10 évet töltött el a Figyelőnél, és számtalan nagy port kavart oknyomozó cikket jegyzett, a Magyar Nemzeti Bank például nemrégiben meg is próbálta rákényszeríteni forrásai kiadására, igaz, sikertelenül.

Az atomenergiás cikket jegyző Jandó Zoltán is távozott, és ahogy az előre kiszivárgott, Lambert Gábor főszerkesztő is a távozás mellett döntött. Ő azzal magyarázta a a 24.hu-nak a jogi értelemben közös megegyezéssel történő búcsút, hogy elmondása szerint nem értett egyet a lap jövőjével kapcsolatos elképzelésekkel és az újság jelenlegi piaci pozíciójával kapcsolatos nézetei is eltértek a Schmidt Mária érdekeltségei közé tartozó kiadó új vezetésétől. Arra a kérdésünkre pedig, hogy mihez kezd ezután, hol folytatja karrierjét, Lambert így felelt:

Most pihenni fogok. Van mit kipihenni.

Az Indexnek azt is mondta, hogy nem látta a saját helyét az új működési struktúrában.

Lánczi tegnapi főszerkesztői kinevezése nem, Brückner Gergely aláírása viszont többeket meglepett

Ilyen előzmények után az már közel sem volt meglepő fejlemény – főleg mivel említettük, hogy Lánczit szánták eredetileg is Lambert helyére – hogy kedden délután bejelentették, tényleg Lánczi lett a főszerkesztő mindössze pár nappal Lambert távozása után, a háromtagú szerkesztőbizottság pedig be is fejezi munkáját.

Ami viszont annál inkább meglepő volt, hogy a Lánczi kinevezését bejelentő közleményt Kamasz Melinda, a lap főszerkesztő-helyettese, és az eddig távozóként emlegetett Brückner is aláírta. Hiszen nemigazán tűnik szokványosnak, hogy egy távozó munkatárs aláír egy új működési struktúrát bejelentő nyilvános közleményt, még akkor sem, ha egyelőre a felmondási idejét tölti.

Brückner neve nem tévedésből került a közlemény végére

Mivel emiatt az is felvetődött, hogy Brückner esetleg mégis a maradás mellett döntött, kedd este megkerestük magát Brücknert, valamint az új főszerkesztőnél, Lánczi Tamásnál egy telefonos interjúra is bejelentkeztünk.

Lánczi azonban azzal hárította interjúigényünket, hogy jelenleg a lap megújításán dolgozik, keressük őt azután, ha a folyamat véget ért. Ennek ellenére azért kitartóan próbálkoztunk néhány egyszerűen megválaszolható kérdéssel, hátha válaszol arra, hogy hogyhogy mégis aláírta a mostani közleményt Brückner Gergely, akiről elsők között lehetett korábban hallani, hogy nem tetszik neki a tervezett szerkesztőbizottság, benne aktív politikussal, és ehhez már nem akarta a nevét adni. Az-e az oka, hogy Brückner mégis támogatóként lépett fel, hogy a szerkesztőbizottság megszűnt.

Érdeklődtünk arról is, hogy ez azt is jelenti-e, hogy a Figyelő számíthat valamilyen szinten Brückner munkájára. Kíváncsian kérdeztünk rá arra is, hogy összesen hány fő távozott mostanában a Figyelőtől, és hogy áll az ő pótlásuk, számítanak-e további távozókra. Azzal kapcsolatban is próbáltunk választ kérni, hogy mikorra várható a megújítási folyamat zárása, tehát mikor kereshetjük majd az interjú ügyében, de sajnos ezekre a kérdésekre végül Lánczi már nem válaszolt, ahogy arra sem, hogy a Századvégnél betöltött pozícióját megtartja-e az új főszerkesztő.

„Örömmel írtam alá”

Utolértük viszont telefonon Brückner Gergelyt, aki azt mondta, hogy a neve nem tévedésből került a közlemény jegyzői közé, mivel a sajtóközleményt a szerkesztőségben előzetesen egyeztették.

Örömmel írtam alá, mert korábban nem nagyon titkoltam, hogy a szerkesztőbizottság kijelölését és összetételét a Figyelő függetlenségét csorbító lépésnek gondoltam. Éppen ezért a szerkesztőbizottság feloszlását én pozitív fejleménynek értékeltem.

Brückner hozzátette, egészen biztos benne, hogy a jövőben “akár kívül leszek, akár belül”, nagyon fog drukkolni a Figyelőnek, és annak, hogy a Figyelő hetilap, általa annyira kedvelt eddigi értékei, az objektivitás, a korrektség, a normalitás továbbra is megmaradjon.