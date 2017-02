Elvitt jégjárgánnyal kampányolnak a magyar hokisok

Egy új reklámkampányban történik mindez.

A rájátszásra időzítette „Mi már a rájátszásra tankolunk” szlogennel indított online kampányát a MOL Liga névadó szponzoraként a Magyar Olajipari Vállalat. A február 6. és 28. között futó kampányt egy kiskereskedelmi akció kommunikálásával köti egybe a márka, a kisfilmben pedig a MOL Ligában játszó jéghokisok, Nagy Krisztián (MAC), Magosi Bálint (DVTK Jegesmedvék), Benk András (UTE), Odnoga Mátyás (Dunaújváros Acélbikák), Reisz Áron (Fehérvári Titánok), Németh Attila (Debreceni HK) és Szappanos Dávid (FTC) is szerepelnek.

A filmben a sportolók meglovasítanak egy, a jégpályákon használatos gépet, melyet azután elvisznek egy töltőállomáshoz. Az akciójuk azonban nemes célt szolgál: így akarják felhívni a figyelmet a 2009-ben indult MOL Liga közép-kelet-európai professzionális bajnokságra, melynek névadó szponzora az olajipari cég, és ahová szeretnének minél több nézőt kicsalni ezzel. Mutatjuk a reklámszpotot.

A cég által támogatott jégsport-bajnokság az elmúlt évek alatt valódi sikersztorivá vált, amiben nagy szerepe volt a névadó szponzor segítségének is. A MOL célja a támogatási döntés meghozatalakor, és most is az, hogy a jégkorong sportot minél közelebb vigye az emberekhez, és minél többen élvezzék élőben ezt a sportot. Többek között ezzel a céllal indult el tavaly „A szurkoló benned van” közösségépítő kampány is. A rájátszásra időzített mostani kampány is kifejezetten ezt a célt szolgálja. Lényege, hogy aki egy bizonyos összeg felett valamelyik, a márkához tartozó töltőállomáson szerzett blokkal regisztrál, az a számos ajándék mellett a MOL Liga rájátszás mérkőzéseire is jegyet nyerhet. Sőt a legszerencsésebb egy páros jegyet nyer az áprilisi kijevi világbajnokságra, ahol a válogatottnak szurkolhat élőben.

Stáblista

Ügynökségek:

Kreatív ügynökség: Artificial Group

Creative Director: Horváth Gergely

Head of Creative Production: Ávéd István

Client Service Director: Kovács Tímea

Account Director: Széni Károly

Senior Account Manager: Sándor Mátyás

Producer: Kammerhofer Orsolya

Art Director: Fazekas Péter Gróf

Gyártás:

Production/Post production: Artificial Craft

Director: Ungvári Dávid

DOP: Gosztola Ábris

Production Manager: Kukucska Zsolt

Editor: Tiba Péter

Colourist: Vándor Ádám

Sound: Studio H