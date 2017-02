Főszerkesztőt cserélt a pcworld.hu

Bátky Zoltán vette át a Project029 Kft.-nél a PC World című informatikai-telekommunikációs magazin magyarországi internetes kiadásának irányítását attól a Madarász Zoltántól, aki 2014-ben lett a pcworld.hu honlap főszerkesztője.

Változott a Project029 tulajdonosi hálója A Project029 háza táján egyébként meglehetősen nagy háborúk zajlanak és nagy személyi mozgások vannak ezekben a hetekben, hiszen a többségi tulajdonukban lévő Story TV-nél a cég többségi és kisebbségi tulajdonosai bíróságon csatáznak egymással. Több jel is arra utal, hogy a Story TV a TV2 közelébe tart. Erről szóló korábbi cikksorozatunk első részét itt, második részét itt olvashatják. Ezzel függ össze az is, hogy a Project029 többségi tulajdonosa, a már említett 83 éves Tóth Béla, aki eddig egy bizonyos Mazáj Média Kft.-n keresztül volt tulajdonos a Project029-nek, nemrégiben ezt az áttételes kapcsolódást megszüntette, és közvetlenül lett tag a Project029-ben.

Bátky február elsejétől tölti be az online főszerkesztői pozíciót. Az új vezető az elmúlt években portálunknál, a 24.hu-nál dolgozott a Tech rovat szerkesztőjeként, de korábban, még a kiadó előző tulajdonosa alatt már dolgozott az akkor még IDG Magyarországként működő Project029 médiavállalatnál. A Project029, mely a magyarországi PC Worldön és a hozzá tartozó online portálon kívül a Computerworld és a Gamestar magyarországi kiadójaként, valamint a Story 4, a Story 5 és a Galaxy TV-t működtető Digital Media and Communications Zrt. többségi tulajdonosaként is ismert – korábban az IDG nevű amerikai hátterű informatikai médiahálózat magyarországi leányvállalata volt, de pár évvel ezelőtt a céget a nevére vette egy 83 éves budapesti férfi, egy bizonyos Tóth Béla. A kiadó a legutóbbi ismert pénzügyi évben, 2015-ben 345 millió forint nettó árbevételt és 22 millió forint adózott eredményt produkált.

Közelítik egymáshoz a Gamestart és a PC Worldöt

Honlapjukon a mostani főszerkesztőváltás kapcsán azt írják, hogy miután tavaly külsejében megújult, idén tartalmilag is új irányt vesz a PC World Online, amely a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni az olvasói segítésére, a gamer PC-k világára és a könnyed, de szakértői tartalomra. Azt is írják, hogy a PC World komoly célokat tűzött ki maga elé. Jobban szegmentálható tematika, könnyedebb, közérthető, mégis szakmai hangvétel és persze a látogatószám növelése a céljuk. Az elsősorban 25-44 éves olvasótáboruk mellett a fiatalabb, gamer korosztály, a Gamestar oldalának aktív felhasználóinak megszólítása is céljuk. Vagyis szavaik alapján úgy tűnik, közelítik egymáshoz a Gamestart és a PC Worldöt, ahol a PC gaminggel kapcsolatos hardverek, perifériákról is sok szó esik majd.

Célként említették még azt is, hogy több olyan olvasót érjenek el, akik alapvetően nem prioritásként kezelik az informatikai híreket, ám életükben – munkájukban, kommunikációjukban, szociális viselkedésükben – mind nagyobb szerepet játszanak a modern számítástechnikai és telekommunikációs eszközök és megoldások. Számukra olyan közérthető felületet szeretnének biztosítani, ahol a mély szaktudás nélküli felhasználók tájékozódhatnak mindennapos problémáik megoldási lehetőségeiről, segítséget kaphatnak új eszközök vásárlásához, friss technológiák használatához.

A PC World online átlagosan – a Google adatai szerint – a kiadó közlése szerint havonta 370-380 ezer embert ér el (ez napi 12-13 ezres látogatószámot feltételez), míg a Facebookon 20 ezer közeli táboruk van. Napi hírlevelüket 10 ezres címlistára küldik ki. 2017-ben azonban ezeket a számokat jelentősen növelni kívánják Bátky Zoltán vezetésével, emellett pedig külön hangsúlyt fektetnek majd BTL tevékenységre is a PlayIT szakmai- és médiapartnereként, valamint a HelloWorld (mozgalom a modern informatikai oktatásért) program is rengeteg táborral, szakmai kiadvánnyal segíti majd a hazai IT-szektor problémáit enyhítendő utánpótlásképzés felgyorsulását, hatékonyságának növelését.

(Kiemelt kép: Bátky Zoltán. Fotó: Project029)