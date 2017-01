Puch állítólag tőkét emelt a Népszava új kiadójánál, de…

A hvg.hu szerint jelentős tőkeemelést hajtott végre az egykori MSZP-pénztárnok a Népszava új kiadójánál. Ennek azonban mi sem a cégjegyzékben, sem a cégközlönyökben nem látjuk nyomát, ahogyan az új tulajdonos bejegyzésének sincs még nyoma.

A portál azt írta, hogy 110 millió forinttal megemelte a Népszava új kiadójának, a XXI. Század Média Kft.-nek a jegyzett tőkéjét Puch László és Simon Dénes bécsi 70 ezer eurós jegyzett tőkével rendelkező cége, a Horizont Handels und Industrie AG, mely a múlt hónap második felében megvette a Népszava és a Vasárnapi Hírek kiadóját annak ellenére, hogy októberben még azt jelentették be, hogy a lapok a liechtensteini bejegyzésű XXI Century Invest AG-hoz kerülnek. Ez utóbbi cég, a XXI Century Invest AG azonban állítólag nem fizetett határidőben, illetve az Átlátszó azt is írta, hogy a liechtensteini vállalat néhány szálon kapcsolatba hozható Tombor Andrással, Habony Árpád hitelezőjével. Tombor időközben egyébként a televíziós és reklámpiacon is megjelent, méghozzá rögtön 35 tévécsatorna és több mint 60 rádió reklámperceinek értékesítése került hozzá, de a liechtensteniek ügyvédje szerint nem igaz, hogy Tomborhoz és Habonynak köze lenne a liechtensteni céghez. (A liechtensteniek egyébként a jelek szerint még nem tekintik lezártnak az ügyet, legalábbis amikor kerestük őket, még folyamatban lévő ügyként említették azt.)

Még nem látszik nyoma Puchék érkezésének

A fejlemény a Puch László-féle tőkepótlás megtörténtéről annyiban nem meglepő, hogy Puch a lap felvásárlásakor megígérte, hogy megmenti a lapokat, és ennek érdekében fejlesztéseket hajt végre. Fejlesztésekről beszélt Puch a nekünk adott december 22-i interjúban is. A tőkepótlás ennek a mentőakciónak a része.

Annyiban viszont mégis érdekes a hír, hogy a cégjegyzékben nincs jele egyelőre az állítólagos tőkepótlásnak, a cég változatlanul 3 millió forint alaptőkével szerepel az Igazságügyi Minisztérium által működtetett cégnyilvántartásban, és még függőben lévő bejegyzés sem látszik egyelőre, ahogyan az ilyenkor történni szokott. Sőt Puchék cégét sem jegyezték még be mint új tulajdonos, illetve érkezésüknek még bejegyzés alattiként sem látszik nyoma. A cégközlönyöket is hiába néztük végig, mert csak a XXI. Század Média Kft. bankszámlájával kapcsolatos változások jelentek meg eddig. Puch egyébként a vele folytatott decemberi telefonbeszélgetésünk alkalmával azt is mondta, hogy már kezdeményezték a változásbejegyzést. Ezért elképzelhetőnek tartjuk, hogy csak valamilyen adminisztratív csúszásról van szó, például az ünnepek miatt.

Puch már eddig is médiatulajdonos volt

Puch László december 20-án jelentette be, hogy megvette, “megmentette” a Népszavát, a Vasárnapi Híreket, a Szabad Földet, illetve a Geomedia lapjait az említett osztrák cégen keresztül. A Puch-féle tranzakció azért is érdekes, mert mint azt a Puch Lászlót is megszólaltató cikkünkben december 22-én megírtuk, Puch László már korábban is médiatulajdonos volt: a Vasárnapi Hírek esetében Puch sem tagadja ezt, de befektetői oldalról azt is állították nekünk, hogy Puch is ott volt azokon a tárgyalásokon, ahol 2016 első felében kifejezetten a Népszava eladásáról tárgyaltak, és Puch ezeken a találkozókon mint a lap tulajdonosa viselkedett. Puch azonban teljesen másképp emlékszik: azt mondja, ő csak a Vasárnapi Híreknek volt tulajdonosa, a Népszavát csak anyagilag támogatta az elmúlt közel húsz évben, “így vagy úgy”. Ezért ő csak a Vasárnapi Hírekről folytatott tárgyalásokat, a Népszaváról nem.

Ha viszont mégis igazak a befektetői oldal szavai, akkor Puch voltaképpen végül önmagának adta el a Népszavát, melynek korábban is tulajdonosa volt.