Fontos változások a média- és hírközlési piacon

Az új év több területen is változást hoz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) eljárásaiban és szabályozási tevékenységében. Az NMHH-hoz kerül például a filmek art besorolásának feladata. A helyi és körzeti tévék haladékot kaptak a digitális átállás kapcsán.

Változás a filmalkotások besorolásában

A filmtörvény szerint január 1-jétől egyszerűbb és gyorsabb lesz a filmalkotások art besorolását végző eljárás. Az eddig az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által lefolytatott szakhatósági eljárás megszűnik, a filmalkotások art minősítésére az NMHH által működtetett új Art Bizottság közvetlenül tesz javaslatot az NMHH Nemzeti Filmirodájának eljárásában. Az NMHH Nemzeti Filmirodája kérelemre az Art Bizottság javaslata alapján art minősítést ad minden olyan forgalomba kerülő filmnek, amely művészi értékével hozzájárul a magyar, az európai és az egyetemes audiovizuális kultúra fejlődéséhez, vagy amelyet a bizottság oktatási vagy kulturális szempontból jelentősnek, magas művészi színvonalúnak ítél. A hatóság kérelemre továbbra is külön vizsgálat nélkül megadja az art minősítést annak a filmnek, amely megkapta legalább egy nemzetközileg elismert, az NMHH által évente közzétett jegyzékben meghatározott fesztivál díját. A hattagú bizottság tagjait a filmiroda vezetőjének javaslatára az NMHH elnöke nevezi ki három évre, a tagok közül egy főt a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, míg egy – a filmművészet területén tapasztalat – tagot az EMMI minisztere delegál – derül ki az NMHH közleményéből.

Digitális átállás: haladék a helyi és körzeti tévéknek

Ugyancsak az NMHH közleménye arra emlékeztet, hogy a digitális átállás szabályairól szóló törvény 2016. december 27-én életbe lépett módosítása lehetőséget ad a helyi és körzeti televízióknak, hogy az eddigi, ideiglenes jogosultságuk lejárta, 2017. december 31-e helyett az öt digitális országos médiaszolgáltató digitális műsorszórási jogosultságainak időtartamáig, azaz 2020. szeptember 5-éig működhessenek tovább.

Egy kicsit egyszerűbb lesz a szolgáltatóknak

Az NMHH arról is tájékoztatást adott, hogy az elektronikus hírközlési és a postai szolgáltatók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében január 1-jétől a felügyeleti díjfizetéssel összefüggő adatszolgáltatási enyhítések léptek életbe. Az előző évben elért árbevételről a jövőben már csak évente egyszer, a számviteli beszámoló és az adóbevallások benyújtásának határidejéhez igazodva, május 31-ig kell adatot szolgáltatniuk. Megszűnik tehát a jelenlegi előzetes és végleges adatszolgáltatási kötelezettség. A szolgáltatók számára kedvező változást jelent az a módosítás is, hogy ha egy szolgáltató nem a teljes évben nyújt szolgáltatást, akkor a felügyeleti díjat is csak abban az időtartamban kell arányosan megfizetnie, ameddig az NMHH hatósági nyilvántartásában szolgáltatóként szerepelt.

Az Adatkapura terelik a szolgáltatókat

Az NMHH rendeletben szabályozza, hogy az informatikai, az elektronikus hírközlési és a postai ágazat ügyeleti rendszerébe bevont szolgáltatóknak a hálózatuk működését, a szolgáltatásuk nyújtását ellehetetlenítő vagy jelentős mértékben veszélyeztető úgynevezett rendkívüli eseményeket 2017. január 1-jétől a hatóság internetes szolgáltatásán, az Adatkapun keresztül kell bejelenteniük.

Törvénymódosítással a Szupergyors Internet Programért

2016. december 20-ától hatályos az az elektronikus hírközlésről szóló törvénymódosítás, amely elsősorban elősegíti az országos széles sávú lefedettséget célzó Szupergyors Internet Program keretében, uniós támogatással megvalósuló hálózatfejlesztéseket, emellett hatékonyabbá tehet minden nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatépítést. A módosítás továbbra is más hálózatos közműveknél (villamos áram, gáz, távhő stb.) meglévő szabályozási mintákat alapul véve könnyíti az elektronikus hírközlő hálózatok elhelyezését, és a meglévő – főként a jogvitát érintő – szabályok pontosításával, kiegészítésével segíti a jogalkalmazást, ezzel gyorsítva az eljárást. A műszaki megvalósítást az NMHH felügyeli és szükség esetén hatósági jogvitás eljárásban hoz döntést.

Szigorodnak a feltöltős SIM-kártyákra vonatkozó szabályok

Az idei évre vonatkozó változások számát növeli, hogy az Országgyűlés Magyarország nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnüldözési érdekeire hivatkozva szigorította a feltöltős SIM-kártyákra vonatkozó törvényt. Az új szabályok egyes részleteit az NMHH rendeletben szabályozza, amelynek társadalmi egyeztetése lezárult, jelenleg a végleges rendeletszöveg megalkotása zajlik. A tervezet szerint egy egyéni előfizető legfeljebb tíz, egy üzleti előfizető pedig legfeljebb ötven előre fizetős (prepaid) SIM-kártyával rendelkezhet egy mobilszolgáltatónál. Az NMHH szabályozza a vásárlók személyazonosságának ellenőrzésére vonatkozó feltételeket is, így a szolgáltatók magyar állampolgárok esetén elektronikus úton is ellenőrizhetik hatósági igazolványaik érvényességét, külföldi vásárlók azonban kötelesek személyesen bemutatni a szolgáltatónál a beutazásra vagy tartózkodásra jogosító okmányukat. A szolgáltatóknak a szerződés megkötésekor, majd ezután évente kell ellenőrizniük az előfizető személyazonosságát, ehhez pedig a központi nyilvántartóban szereplő adatokat használhatják. Átmeneti rendelkezésként a törvény 2017. június 30-i határidővel a szolgáltatók kötelezettségévé teszi a meglévő előfizetői szerződésállomány felülvizsgálatát: egyrészt el kell végezni az egy kézben lévő kártyák számának összesítését, másrészt az előfizetőik adatainak egyeztetését és személyazonosításra alkalmas igazolványuk érvényességének ellenőrzését is. A végleges rendelet várhatóan január elején jelenik majd meg.

Az NMHH-rendelet alá tartoznak a GPS-ek és a set-top-boxok is

Az európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (RED) összhangban idén változnak a rádióberendezések megfelelőség-igazolásának, elismerésének, forgalomba hozatalának, forgalmazásának és üzembe helyezésének részletes szabályai, amelyeket az NMHH rendeletben szabályoz. A rendelettervezet társadalmi egyeztetése decemberben lezárult, a végleges jogszabály megjelenése januárra várható. Kikerülnek a szabályozás alól a rádiós berendezésnek nem minősülő eszközök – ilyenek a vezetékes telefonok és a faxok –, ugyanakkor az előírásokat alkalmazni kell majd többek között a rádió és televízió vevőkészülékekre – például a set top boxokra – és a különféle navigációs rendszerek vevőire – például a GPS-ekre. A korábbi szabályozásnak megfelelően legyártott, 2017. június 12-ig forgalomba hozott rádióberendezéseket továbbra is lehet forgalmazni és használni.

Közzétették az idei felügyeleti terveket

A Médiatanács és az NMHH idén is közzétette hatósági és piacfelügyeleti feladatainak ellátására vonatkozó 2017-es, előzetes felügyeleti tervét. A 2017-es piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti tervében szerepel – többek között – a közösségi médiumok figyelése, a reklámhangerősség mérése és az országos médiaszolgáltatók rendszeres figyelése. Az NMHH az elektronikus hírközlési és a postai szolgáltatások hazai szabályozó szerveként például elemzi a piacokat, felügyelő hatóságként nyilvántartja a szolgáltatókat és szolgáltatásokat, valamint ellenőrzi a jogszabályok betartását. A felügyeleti tervet a hatóság minden évben a korábbi tapasztalatok, az előfizetőktől, igénybe vevőktől, piaci szereplőktől és más hatóságoktól érkező bejelentések, jelzések, panaszok, kérelmek, valamint a vonatkozó szabályozásban szereplő stratégiai célok figyelembevételével állítja össze. A 2017-es felügyeleti terve szerint – többek között – ellenőrizni fogja, hogy a szolgáltatók miként teljesítik a roaming szolgáltatással és a hálózatsemlegességi intézkedésekkel kapcsolatos előírásokat.