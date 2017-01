Felvásárlás az online turisztikai piacon

A Rockaway befektető-csoporthoz kerül a Németországban piacvezető online utazási ügynökség, az ab-in-den-urlaub.de (AIDU) és a fluege.de repülőjegy-értékesítő portál – állapodott meg a Rockaway Capital és a CEFC csoport, valamint a német Unister társaság. A cég portfóliójának már részét képező, négy európai piacon jelenlévő Invia.hu online utazási ügynökséggel együtt így az új tulajdonos reményei szerint az európai online turisztikai szolgáltatások terén piacvezető csoport jöhet létre.

Mivel az Invia és az AIDU ugyanolyan üzleti modellben működnek, célunk a portálokban rejlő szinergiák kihasználása révén egy olyan, online turisztikai szolgáltatásokat kínáló platform létrehozása, amelynek köszönhetően a legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani a meglévő és leendő 140 millió, németországi és egyéb országbeli ügyfelünk számára

– mondta el Jaroslaw Czernek, a Rockaway turisztikáért felelős befektetési partnere és az Invia elnöke. A Rockaway piaci aktivitásának fókuszában három terület áll; az e-kereskedelem keretein belül a Mall Group zászlaja alatt hat országban folytatja működését, az ár-összehasonlító oldalakkal foglalkozó divízió a napokban három új piaccal bővült (megvették az Árukeresőt is), most pedig az utazásokhoz kapcsolódó szolgáltatások kapcsán növeli jelentősen piaci szerepét ezzel, az elsősorban nyugat-európai központú lépéssel.

A tranzakciót a Rockaway a CEFC-csoport – a cég utazási szegmensben stratégiai, a teljes üzletágban pedig financiális partnere – támogatásával hajtja végre. A CEFC-csoport a hetedik legnagyobb kínai, és a legnagyobb sanghaji privát vállalkozás; az idei évben a komoly presztízzsel bíró „Fortune Global 500“ 229. pozícióját szerezte meg. A vállalkozás egyik kiemelt célja az Európára irányuló tevékenységének kiterjesztése, elsősorban a turizmus és az e-commerce területein.

A legnagyobb német online utazási ügynökség, az ab-in-den-urlaub.de, illetve az online repülőjegy-értékesítéssel foglalkozó fluege.de portálokba való befektetés illeszkedik a turizmus-fókuszú stratégiánkba. Célunk, hogy segítsünk ezeknek a cégeknek kihasználni azt a potenciált, amit az Európába érkező kínai turisták jelentenek. Emellett szeretnénk kihasználni a turizmusban, repüléssel és szállásokkal kapcsolatos szolgáltatásokban rejlő szinergiákat

– tette hozzá Marcela Hrdá, a a CEFC China európai központjaként működő CEFC Group (Europe) ügyvezető alelnöke.

A tranzakció az Invia, a Rockaway turisztikai portfóliójának ezidáig legerősebb, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországon is a jelenlévő brandje számára is fontos előnyökkel jár majd.

Az említett márkák átvétele következtében mind ügyfeleink, mind franchise partnereink lényegesen nagyobb kínálatból válogathatnak a jövőben, az így elérhető innovációk révén folyamatosan fejlesztett, minőségi szolgáltatások keretein belül. Ennek egyik fontos eleme lesz például a továbbfejlesztett dinamikus csomagok bevezetése: ez az aktuálisan elérhető legnagyobb utazási kínálatot biztosítja majd ügyfeleink és franchise partnereink részére, amelynek elemeiből egyéni preferenciáik alapján állíthatják össze utazásukat, a lehető legkedvezőbb áron.

– nyilatkozta Zakar Jozef, az Invia.hu cégvezetője.

A lipcsei székhelyű, a németen kívül osztrák és svájci ügyfeleket is kiszolgáló AIDU.de online utazási ügynökség által az idei évben értékesített – komplett utazásokból, szállásokból, repülőjegyekből, autóbérlésből és egyéb szolgáltatásokból egyedi rendszerben összeállított – dinamikus csomagok értéke megközelítőleg 499 millió euro. A fluege.de által az idén értékesített repülőjegyek és egyéb szolgáltatások értéke, a több mint 750, fapados és charter járatokat is üzemeltető légitársaság ajánlatát átfogó keresőnek is köszönhetően, idén elérte a 425 millió eurót. A portál a repülőjegyeken kívül egyéb szolgáltatásokat (hotelfoglalás, autóbérlés, stb.) is kínál, valamint üzemeltet egy utazással kapcsolatos hírekre fókuszáló információs oldalt is (news.fluege.de).

Az ügyletet – melynek részét képezték egyéb portálok is, mint például a reisen.de, a billigfluege.de, a reisegeier.de, a TravelViva, az Urlaubstours és a hotelreservierung.de. – a Rockaway Capital és a CEFC-csoport (a Rockaway stratégiai partnere az utazási szektorban) együttesen finanszírozták. A tranzakció lezárulta a jelenlegi tervek szerint 2017. elejére várható, annak pénzügyi részletei a Felek megállapodásának megfelelően nem nyilvánosak.

A Rockaway Capitalt Jakub Havrlant 2013-ban alapította. Közép- és Kelet-Európa vezető internetes befektetőjeként elsősorban a cég- és vállalatépítésre, a kockázati tőkére és az értékteremtésre fókuszált. Az elmúlt három évben a Rockaway Capital több mint 400 millió amerikai dollárt fektetett be több mint 20 portfóliótársaságban. Stratégiai pénzügyi partnere, a vezető és elismert kínai privát befektetési csoport, a CEFC segítségével az utazási ágazatban is folytat beruházásokat, melyek közül az Invia átvétele meghatározó volt.

A Rockaway és a CEFC-csoport 2016 első felében vette át az Inviát, az egyik legnagyobb online utazási ügynökséget (OTA) Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában. A cég az érintett piacok szinte valamennyi szolgáltatója utazásainak, repülőjegyeinek, szállásainak illetve kiegészítő szolgáltatásainak értékesítésére specializálódott, tevékenységét az online téren kívül közel kétszáz eladási ponton valósítja meg. 2002-es alapítása óta évi 500 ezer ügyfelet szolgált ki, jelenleg összesen több mint hétszáz főt alkalmaz. 2002-es alapítása óta teljes ügyleti értéke (TTV) 253 millió euróval nőtt, a Rockaway és a CEFC akvizícióját követően pedig a cég az utolsó negyedévben (az előző évhez viszonyítva) 48 százalékos növekedést ért el – derül ki a cég sajtóközleményéből.