Jó hírt kaptak az online médiapiac szereplői

A harmadik negyedévben is jelentős, 14,8 százalékos bővülést mutat a hazai digitális reklámpiaci index, az úgynevezett NORI.

A magyar reklámpiac szempontjából jó hír, hogy mostani közel 15 százalékos növekedést egy egész éves szép felfelé ívelés előzte meg az idei évben. 2016 első negyedévében 9,2 százalékos, a második negyedévben 21,5 százalékos, míg a harmadik negyedévben 14,8 százalékos volt a Médiaszekció tagjainak digitális reklámbevételének bővülése az előző év azonos időszakához képest.

A NORI növekedéssel kapcsolatos friss adatokat az internetes reklámszakmai szervezet, az IAB Hungary Médiaszekciója tette közzé tegnap. Az adatok a tagjainak bevételi önbevallásai alapján, a PwC összesítése alapján készülnek.

A mobilmédia is tör előre rendületlenül

A harmadik negyedévben is folytatódott a mobilreklám térnyerése, míg hagyományos számítógépen (desktop) 11,3 százalékkal, addig a mobilon 63,3 százalékkal több bevételt értek el a bevallásban résztvevő cégek. Az e-mail reklámból származó bevételeik azonban 4,8 százalékkal csökkentek 2015. harmadik negyedévéhez képest.

A legnagyobb hirdetői szektorok

Közölték azt is, hogy változatlanul a telekommunikációs, a pénzügyi és a szolgáltató szektor költi a legtöbbet digitális reklámra a bevallásban érintett médiacégeknél. A régebben stabilan a TOP3 legnagyobb digitális reklámköltő szektorba tartozó közlekedési eszközök szegmense az első fél évben még bővült, de a harmadik negyedévben a tavalyihoz képest csökkent. Hozzátették azt is, hogy a hirdetési megoldások közül továbbra is a mobil display és a videókon történő reklámozás növekedett a legerőteljesebben.

A bevallásban résztvevő cégek bevételeiben továbbra is az ügynökségi hirdetők szerepe a legnagyobb, ezt a direkt értékesítés, majd az automatizált/programmatic bevételek követik, utóbbi növekedése a harmadik negyedévben is meghaladta az első kettőét.

időszak NORI 2012 q1 3,2% 2012 q2 0,5% 2012 q3 6,8% 2012 q4 -0,1% 2013 q1 2,1% 2013 q2 6,1% 2013 q3 5,9% 2013 q4 11,7% 2014 q1 17,2% 2014 q2 13,7% 2014 q3 12,3% 2014 q4 7,5% 2015 q1 4,9% 2015 q2 -2,1% 2015 q3 11,1% 2015 q4 7,2% 2016 q1 9,2% 2016 q2 21,5% 2016 q3 14,8%

Ezt érdemes tudni a NORI-ról

Az IAB Hungary Médiaszekció tagjainak önkéntes adatbevallásából a PwC Magyarország Kft. közreműködésével összeállított IAB Adex NORI index negyedéves összehasonlításban, év/év alapon nyújt tájékoztatást a magyar online és mobil reklámpiacról érintett részéről. A NORI tartalmaz minden online és mobil hirdetési formából származó reklámbevételt a résztvevő cégek vonatkozásában. A bevallásban résztvevő médiatulajdonosok és sales house-ok száma és mérete alapján kijelenthető, hogy a NORI átfogó képet mutat a magyar online és mobil reklámpiac aktuális teljesítményéről a hazai szereplők tekintetében.

A felmérést a PwC az alábbi cégek önbevallásai alapján készítette a 2016. évre vonatkozóan: Adaptive Media; CEMP Sales House; Centrál Médiacsoport; Est Media Group; EVO Media; Gmedia; Grabowski Digital; Használtautó; Híreső; HVG Kiadó; HWSW; Infinety; Madhouse; Magyar Jeti (444.hu); Mediaworks Hungary; MTVA Online; Net Média; NoSalty; Optimusz Direkt Marketing; Origo Media Group; ReachMedia; Ringier Axel Springer Magyarország; Russmedia; R-Time; Schibsted