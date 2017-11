Jordán Tamás: A Nemzet Színésze sokszor az lesz, aki anyagilag rászorul

A színésznek fáj, hogy nem kapta meg a kitüntető címet, de úgy gondolja, jellemzően azoknak adják, akik "szarban vannak".

Jordán Tamás Kadarkai Endrének a Story4 tévén látható, Arckép című műsorában mesélt arról, hogyan éli meg, hogy nem választották a Nemzet Színészévé. A 74 éves színész és rendező szerint ő nyilvánosan nem beszélt erről a szívfájdalmáról korábban, csak Alföldi Róbert terjesztette el, hogy “a Jordánnak nagyon fáj”. Az alább is látható műsorelőzetesben úgy fogalmaz, hogy “ez a Nemzet Színésze elismerés, és avval járó pénz, átment egy szociális hálóvá. Tehát igyekeznek olyanoknak adni – kétségtelenül megérdemlik – akik most elég nagy szarban vannak, hogy akkor legyen pénzük” – mondta Jordán Tamás.

Jordán senki teljesítményét nem kérdőjelezi meg, csak hozzáteszi, a választásnál preferált szempont most az, “hogy ő most, hogy él a világban. Volt, amikor nagyon nagy művész volt, sok mindent letett az asztalra, és most szarul él. Hát például szegény Gera Zoli. Ő már nem él, de megkapta, és jó néhányan megkapták. De én ezt nem kifogásolhatom, és nem is teszem szóvá. Ráadásul, ha szóvá teszem, biztos kapnék a pofámra, micsoda nagyképű fráter ez, hát hogy jön ahhoz, hogy elvárja, hogy a Nemzet Színésze legyen?” A teljes adás hétfő este lesz majd látható a Story4 tévén.