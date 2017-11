Ünnepire cserélték a fényeket a Floridában üzemelő élményparkban. Videó.

Másfél éve nyitotta meg kapuit a floridai Orlandóban kialakított The Wizarding World of Harry Potter, vagyis a Harry Potter élménypark, amelyet a Universal Studios üzemeltet.

A már karácsonykor is látogatható élménypark idén már a mai napon karácsonyi hangulatra váltott és ennek megfelelően a dekorációk és a világítás is ünnepire módosultak, amely nem akármilyen látvánnyal járt. Ezt örökítette meg az egyik látogató, aki aztán a videót közzé is tette az Instagramon (via Mashable).

Christmas at the Wizarding World of Harry Potter debuts at Universal Studios Hollywood on Nov. 24 – here’s a sneak peek of the magic. Laura Prudom (@lauinla) által megosztott bejegyzés, 2017. Nov 23., 15:43 PST

Kiemelt kép: Getty Images/WireImage/Tara Ziemba