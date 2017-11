A Brains és az Anna and the Barbies is fellép jövőre az AlteRábán

Összeállt a 2018-as fesztiválon fellépők névsora és rövidesen indul is a jegyelővétel.

Elkészült a háromszoros Pro Art díjas AlteRába jövő évi line up-ja. A 9. fesztivált 2018. július 10. és 14. között rendezik meg Körmenden.

Nem lesz okuk szégyenkezni ezúttal sem a fesztivál szervezőinek, remek felhozatallal rukkoltak elő 2018-ra, valóban igazi Alterábás program vár mindenkit a Rába Szabadidőcentrumban. Ráadásul a hagyományos körmendi fesztivált ezentúl egy három napos új őrület, a VasMaRock Piknik vezeti fel. A jövőre induló kezdeményezéssel a rockzene kedvelőit szeretnék meglepni az AlteRába szervezői. A rock és metál bandák július 5-7. között zúznak Körmenden.

Ha valaki szereti mindkét stílust, akkor 8 napig szórakozhat a Rába-parton nyáron, nagyon kedvezményes kombinált bérlettel! December 1-jén indul az EARLY BIRD bérletértékesítés, a rutinosok már tudják, hogy érdemes beszerezni, hiszen limitált mennyiségben kaphatók a TIXA.HU oldalán.

Akik miatt érdemes lesz nyáron ellátogatni az AlteRábára: Vad Fruttik, 30Y, F.O.System (33 éves jubileum, csak az Alterába Fesztiválon), Hiperkarma, Brains, Intim Torna Illegál, Anna and the Barbies, Supernem, Péterfy Bori & LOVE Band, Pál Utcai Fiúk, Belga, Magashegyi Underground, FISH!, Soerii & Poolek, M.P. Sziámi Andfriend’s, Bagossy Brothers, Soulwave, Firkin, Ozone Mama, Konyha, Zaporozsec, Kardos Horváth János, Üllői Úti Fuck, A Nyughatatlan, Ed Philips and the MP, Fatal Error, Malacka és a Tahó.

A felsoroltakon kívül lesz még egy komoly fellépő, akit csak február közepén jelentenek majd be a szervezők, de sokak kedvenc csapatáról van szó.

Az élőzene kedvelőit további csemegék is várják a vasi kisvárosban, az egyedi, családias 9. Alterába Fesztivál mellett ugyanis első ízben lépnek színpadra a VasMaRock piknik fellépői. Ők a teljesség igénye nélkül: Depresszió, Kárpátia, Leander Kills, Dorothy, Moby Dick, Auróra, Rudán Joe Band, Kalapács, Junkies, Kretens, Hetedik Ég, AC/DP, Don Gatto, Sniffyction, Dorothy Lies, Mokka Tribute Band.

