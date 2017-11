Az izzadós nyomozónak vagy az uncsi Viszkisnek szurkoljunk?

Antal Nimród elkészítette az első komolyan vehető magyar akciófilmet. A Viszkis mítoszáról ugyan nem gondol semmit, és a karakterek is laposak, de a kivitelezésre nem lehet panasz.

Minket, egyszerű átlagpolgárokat mindig is izgattak a törvényen kívüliek, banditák és bankrablók kalandjai, nem véletlenül épültek komplett műfajok erre a fantáziára. Ez tehát nem a magyar néplélek specifikus betegsége, hanem általános emberi igény, amelynek kielégítése népballadáktól a gengszterfilmekig ível. Ennek ellenére sikerült az utóbbi hetekben jócskán túllihegni a kérdést, hogy szabad-e egyáltalán filmet forgatni a Viszkisről, vagy ezt betetőzi egy köztörvényes bűnöző hőssé avatását, és végleg morális züllésbe taszítja a társadalmat.

Szerintem ennél sokkal kevesebb forgott itt kockán: nagyjából az, hogy sikerül-e emlékezetes bankrablós filmet forgatni egy igazán gazdag és ütős alapanyagból. Mert akármit gondolunk Ambrus Attiláról és a média által köré épített legendáról, az nem kérdés, hogy a Viszkis sztorija régóta filmre kívánkozott (ezt jelzi, hogy még Hollywood is szemet vetett rá, csak a megfilmesítés elakadt valahol a stúdiórendszer átláthatatlan útvesztőjében).

Közhelyekig csupaszítva

Végül Antal Nimród hajolt le az utcán heverő témáért, aki Hollywoodban edződött magyar rendezőként ideális választásnak tűnt a feladatra. És technikai értelemben hozta is a kötelezőt, ami nem kis dolog: A Viszkisnek van ritmusa, lendülete, a rablások alatt éppúgy dübörög a zene, mint egy amerikai filmben, és még az autós üldözések is jól néznek ki benne. A 90-es évek díszleteit sikerült úgy megidézni, hogy nem merülünk el teljesen a retro hangulatban. Itt van tehát egy magyar akciófilm, amelyet nem kínos, de még csak nem is unalmas végigülni, és mégis nehéz volna lelkesedni érte. A feszes és dinamikus formát ugyanis nem sikerült egyedi tartalommal feltölteni, az első osztályú alapanyag ellenére sem. A forgatókönyvet is jegyző Antal a nagy óvatoskodásban addig farigcsálta, amíg sikerült vegytiszta közhelyekre csupaszítania a Viszkis sztoriját. A végeredmény egy pörgős, de színtelen, szagtalan tucatfilm lett, ami gyorsabban halványul el a néző emlékezetében, mint ahogy egy feles csúszik le rablás előtt a sarki talponállóban.

Bankrabló receptből

Mert az egy dolog, hogy Antal láthatóan nem gondol semmit a Viszkis mítoszáról, és annak valósághoz fűződő ellentmondásos viszonyáról. Felvillan persze pár korabeli szalagcím és tévébejátszás, a klasszikus ellenérzéseket pedig Ambrus fejére olvassa az őt kihallgató nyomozó, de a film ennyivel nagyjából le is rendezi a kérdést, hogy ütköztesse a veszélyes bűnöző kontra igazszívű betyár szembeállítást. A nagyobb probléma az, hogy nemcsak a mítoszáról, de a Viszkis életéről a filmnek sincs érdemleges mondanivalója, ennek ellenére elég sokat pepecsel vele. A bűnözésbe torkolló út stációit úgy mondja fel, mintha csak egy műfaji receptkönyvből olvasná, sorra kipipálva az alapvető összetevőket. Nem kell más, csak

egy csipetnyi sanyarú gyerekkor Ceausescu Romániájában,

két kávéskanálnyi szökés a hadseregből,

10 deka küszködés a pénzhiánnyal valamint a rendszerváltás utáni Magyarországon virágzó korrupcióval,

és még egy evőkanálnyi megfelelési kényszer a gazdag budai barátnő családjával szemben,

és máris kész a bankrablónk, aki aztán belebódul a róla kialakult képbe. Egy óra telik el, míg eljutunk az első rablásig, mégsem ugrik be egyetlen olyan jelenet sem, amely túlmutatna azon, hogy a lehető legbanálisabb módon illusztrálja az Ambrus által már ezerszer elmesélt élethelyzeteket.

Ennek eredményeként A Viszkis megreked valahol félúton egy lebutított életrajzi film és egy dögös akciófilm között. A felemás koncepció fő áldozata pedig maga a címszereplő, aki végül nemcsak az árnyalt lélektani ábrázolásnak, de a karizmának is teljesen híján marad. Pedig a kevéssé ismert Szalay Bence makacs hallgatagságában van némi feszültség, csak ezt apránként kioltja a közhelyesen tálalt motiváció. Ez a „rejtélyes” és „kifürkészhetetlen” felől inkább a jellegtelenség irányába tolja a Viszkis figuráját.

Lendületes semmitmondás

Nála is nehezebb dolguk van a mellékszereplőknek, akik végképp nem kapnak elég teret a karakterük felépítésére. A bűntársként villámgyorsan bevezetett Klem Viktor, és az Ambrus barátnőjét alakító Móga Piroska sem talál fogást a vázlatosan felskiccelt szerepen. Velük együtt viszont a főhős emberi viszonyai is ellaposodnak, tovább üresítve a karaktert, akinek el kellene vinnie a hátán a filmet. A legnagyobb potenciál Schneider Zoltán frusztrált, folyton izzadó nyomozójában van, aki egy személyben képviseli a teljes magyar rendőrséget a filmben. A sztorit keretező kihallgatási jelenetekben fel is bukkannak feszült pillanatok, de végül itt sem tud kialakulni emlékezetes rabló-pandúr párharc. A nyomozó ugyanis menet közben visszataszító és rosszindulatú mumussá alakul, aki csak arra jó, hogy a végső nagy fricska nevetséges áldozatává váljon.

A Viszkis erősségét maguk a bankrablások és az akciójelenetek adják, amelyek jól kidomborítják Antal Nimród profizmusát. Olyan autós üldözéseket láthatunk, ami magyar filmen tényleg újdonságnak számít. Közben sem feltétlenül unatkozunk: az ügyes, klipszerű montázsok és Yonderboi zenéi kényelmesen belakhatóvá teszik a sablonos történetet, de nem fogunk egy év múlva idézgetni belőle. A Viszkis tipikusan az a film, ami ugyan nem mond semmi érdekeset a témájáról, de ezt nagyon lendületesen teszi.

