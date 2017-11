Modern klasszikusokkal vár Budapest legújabb filmklubja

Első körben Harrison Ford két sikerfilmjével és a máig vérfagyasztó A dologgal indul útjára a Modern Klasszikusok Filmklub.

2017 novemberétől a Pólus Moziban útjára indul a Modern Klasszikusok Filmklub. Az eseménysorozat keretén belül minden idők legnagyobb elismertségnek örvendő alkotásai közül kerül egyszeri mozis vetítésre egy-egy darab. A Filmklub kuriózumát tovább növeli, hogy a vetítéseket interaktív beszélgetés követi majd, népszerű filmes oldalak kritikusainak közreműködésével.

A Filmklub Peter Weir első sikerével, a Harrison Ford főszereplésével készült A kis szemtanúval (Witness) indul. Ezt követi John Carpenter és Kurt Russell horrorja, A dolog (The Thing), a hagyományteremtő jelleggel induló vetítéssorozat nyitó „trilógiája” pedig Steven Spielberg (és persze Harrison Ford) első Indiana Jones-kalandjával, Az elveszett frigyláda fosztogatóival (Raiders of the Lost Ark) zárul.

A vetítések hétfőnként, 18 órától lesznek november 27-én, december 11-én és január 15-én.

A kis szemtanú (1985) – november 27.



Rachel és kisfia, Samuel az amish szekta tagjai rokonlátogatásra indulnak. Az egyszerű, puritán életmódhoz szokott kisfiút elkápráztatja a philadelphiai pályaudvar megannyi csodája. Ám másnak is szemtanúja lesz: a mosdóban a szeme előtt gyilkolnak meg egy civil ruhás zsarut. John Book, a nyomozást végző detektív rájön, hogy a testület tagjai között kell keresni a gyilkosokat, akik megpróbálják őt is eltenni láb alól. A sebesült férfit Rachel elviszi a szekta lakhelyére. Book előtt fokozatosan feltárul a vallási közösség zárt, különös világa. Ám a gyilkosok ide is követik őket.

A dolog (1982) – december 11.



Néhány norvég kutatóval való összeütközés után az amerikai Antarktisz-kutató állomás tagjai befogadnak egy szánhúzó kutyát. A befogadott eb azonban szörnyű átalakuláson megy keresztül, a testébe ugyanis idegen organizmus költözött. Felderítő csapat indul a szomszédos norvég telepre, ahol a romok és a halottak mellett az amerikaiak egy jégből kiásott űrhajóroncsra bukkannak. Nyilvánvalóvá válik, hogy amikor a járművet felszínre hozták, az utasa elszabadult, és bármilyen alakot képes felölteni. Miközben beköszönt a rideg sarki tél, rettegés költözik az amerikai bázisra.

Az elveszett frigyláda fosztogatói (1981) – január 15.



Indiana Jones régész, professzor és kalandor egy személyben, aki semmilyen veszélytől sem riad vissza, hogy megszerezzen egy műkincset. 1936-ban híre jön, hogy a németek hatalmas ásatásokba kezdtek Egyiptomban. A Biblia legendás ereklyéjét, a frigyládát keresik, amelyben Mózes kőtáblái találhatók a tízparancsolattal. A mítosz szerint ugyanis legyőzhetetlenné válik, aki a ládát birtokolja. Az amerikai titkosszolgálat megbízza Indiana Jonest, hogy előzze meg a nácikat. A kalandvágyó professzor Egyiptomba utazik, ahol elkeseredett harc bontakozik ki a frigyládáért.

Kiemelt kép: Paramount Pictures/Lucasfilm