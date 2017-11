Kenneth Branagh ismét Poirot lesz: jön a Halál a Níluson

Hercule Poirot a vonat után hajóra száll: a Gyilkosság az Orient expresszent követően a Halál a Níluson című Agatha Christie-krimit is újra megfilmesíti a 20th Century Fox stúdió és ezúttal is Kenneth Branagh játssza majd a főszerepet – írja az MTI.

Az előkészületben lévő játékfilm forgatókönyvét a Szárnyas fejvadász 2049-et is jegyző Michael Green írja, aki legutóbb az Orient expresszt adaptálta.

A Halál a Níluson először 1937-ben jelent meg. Christie ebben a regényben Poirotot egyiptomi vakációra küldi. Az elegáns társaságban töltött nílusi hajóúton egy szerelmi háromszög gerjesztette indulatok gyilkossághoz vezetnek, s a tettes persze nem úszhatja meg.

Akárcsak az Orient expresszből, a Halál a Níluson című krimiből is készült már nagyszabású, sztárokkal forgatott mozifilm. Utóbbiban, amelyet 1978-ban mutattak be, Albert Finney volt Poirot, továbbá Bette Davis, Mia Farrow, Maggie Smith, Angela Lansbury és David Niven is játszott a filmben – emlékeztetett a The Hollywood Reporter.

A Kenneth Branagh rendezésében és főszereplésével készült Gyilkosság az Orient expresszen 55 millió dolláros (15 milliárd forintos) költségvetése a november 10-i amerikai premier óta bőven megtérült, hiszen a globális jegybevétel már csaknem 150 millió dollárnál (40 milliárd forintnál) tart. A producerek között volt Branagh mellett Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg, Judy Hofflund és Michael Schaefer is.

