Egy sorozatgyilkos, aki félreértette a Beatlest

Charles Manson 83 éves korában halt meg helyi idő szerint vasárnap este Kaliforniában. A Manson-család feje, a szekta vezetője igazából soha nem vett részt a 60-as évek végén elkövetett gyilkosságokban, de ő volt az értelmi szerző: Manson vette rá fiatal követőit, hogy végrehajtsák az utasításait, és ő áll Roman Polanski 8 hónapos terhes felesége, Sharon Tate megölése mögött. Nekrológunkban már összefoglaltuk Manson családi hátterét, hogyan töltötte majdnem az egész életét börtönben, és hogyan vette rá a fiatal nőket, hogy fanatikusan kövessék, és összesen nyolc embert mészároljanak le érte, de a sorozatgyilkos nagy hatással volt a popkultúrára, és egyesek szerint zenei karrierje, vagy éppen annak sikertelensége miatt kellett az áldozatoknak meghalniuk.

Amerikai Antikrisztus Charles Manson azt gondolta, hogy mindent, és mindenkit túlélhet. Tévedett.

Maga Manson is próbálkozott, hogy betörjön a zeneiparba, még a második börtönbüntetésekor, 1967-ben ismerkedett meg Phil Kaufmannal, a Rolling Stones egykori asszisztensével, zenei producerrel, aki éppen marihuánacsempészetért ült. Manson ekkor tanult meg gitározni, és bár Kaufman szerint csapnivalóan játszott, a hangjában és a szövegeiben látott valamit. Ő volt az, aki segített a későbbi gyilkosnak, hogy a börtönévek után újra talpra álljon, és kiadja az első lemezét 1970-ben, egy évvel a gyilkosságokat követően – a börtönben Manson állandóan a producert hívogatta, Kaufman pedig végül 3000 dollárt gyűjtött össze, hogy kiadja 2000 példányban a Lie: The Love and Terror Cult című folkalbumot.

Még javában zajlottak a tárgyalások, Charles Manson folyamatosan címlapot kapott, erre is utal az album borítója, ami a Life magazint idézi azzal a különbséggel, hogy hiányzik az „F” betű a címből így marad a Lie, azaz hazugság. Manson az ártatlanságát hirdette az albumával, pedig a szövegeiben sokan felfedezik a szekta és vallási csoport elveit. A lemez természetesen nem lett kereskedelmi siker, de kultikus státusát jelzi, hogy olyan előadók dolgoztak fel dalokat róla később, mint a Guns N’ Roses, Rob Zombie, Devendra Banhart és a Brian Jonestown Massacre.

A Beatles legnagyobb fanatikusa Manson volt

Biztos volt benne, hogy beletrafáltak a lelkébe. […] Nem arról volt szó, hogy Charlie meghallgatta a White Albumot, és aztán kezdte követni, amit szerinte a Beatles gondolt. Éppen fordítva, azt gondolta, hogy a Beatles arról beszélt, amiről ő már évek óta. A White Album minden egyes számáról azt gondolta, hogy nekünk szól. A Helter Skeltert úgy értelmezte, hogy a feketék felülemelkednek, a fehérek pedig alulmaradnak.

– mondta egy volt követő, Catherine Share egy 2009-es dokumentumfilmben.

A Beatles White Albumnak is hívott, de amúgy The Beatles címen futó 1968-as lemez egyik száma volt a Helter Skelter, amit Manson teljesen kisajátított. A vízióit támasztotta alá a brit együttessel, apokaliptikus, faji háborút látott a jövőben, ahol a feketét átveszik az uralmat, a fehér embereknek pedig el kell bújniuk, hogy majd az apokalipszis után újratervezzenek.

Manson imádta a Beatlest, az ötödik Beatle-nek gondolta magát, és bár zeneileg sehol sem járt hozzájuk képest, és stílusban sincs akkora hasonlóság, a szitárt azért hellyel-közzel használta. Kaufmanon kívül senki nem akarta megjelentetni a saját albumát, de ő nem adta fel: mikor a Beatles először járt Amerikában, Charles Manson éppen a második börtönbüntetését töltötte, és cellatársai szerint megszállottan követte a zenekart. Gitározgatott, és a többieknek azt mondta, hogy

ha kapna egy lehetőséget, nagyobb lenne, mint a Beatles.

A Biblia Új testamentuma mellett próféciának tartotta a szövegeiket, amiket alaposan kielemzett. Az 1968-as album minden egyes számából kiolvasott egy látomást, Jézus Krisztust látta a sorok között. A Sexy Sadie-nél Manson például egyértelműnek gondolta a kapcsolatot, hiszen a szektája egyik tagját, Susan Atkinst jóval a lemez megjelenése előtt nevezte át Sadie Mae Glutzra. Ráadásul Atkins San Franciscóban dolgozott sztriptíztáncosként, vagyis ő volt a Sexy Sadie.

Hasonló összeesküvés-elméletet rakott össze a Helter Skelterből, az egyik sor pedig különösen megragadta Mansont: „When I get to the bottom I go back to the top of the slide/ Where I stop and I turn and I go for a ride”, azaz „Amikor a fenékre kerülök, visszamászom a csúszda tetejére, ahol megállok, megfordulok, és elindulok egy körre.” Manson úgy érezte, hogy a Beatles itt arra a halál völgyre (Death Valley) gondol, ahol átvészelhetik az apokalipszist. A helter skelternél viszont inkább egy park csúszdájára utalhattak a tagok, semmi kapcsolat nincs Manson vízióihoz az eredeti szövegnek.

A sorozatgyilkos Helter Skelternek keresztelte a faji háború próféciáját, a legtöbbször mégis a Beatles-album Revolution 9 című számáról emlékezett meg. A több mint 8 perces dalnak nincs igazán szövege, Manson itt engedhette el igazán a fantáziáját, géppuskát hallott, malacok röfögését, a háború borzalmait az újjászületés előtt. A felemelkedés, azaz a rise szót értette a furcsa szövegben, de ha jobban figyelünk, kiderül, hogy a talán John Lennon nem azt mondja, hogy rise, hanem, hogy right. Ahogy később sem azt üvöltik, hogy „Charlie, Charlie, send us a telegram!” (Charlie, Charlie, küldj egy táviratot!), elhangzik a távirat szó de Manson említése nélkül.

Manson annyira beleélte magát a zenei karrierbe és a vízióiba, hogy feltehetőleg az irányított gyilkosságokat is a meghiúsult álmai vezérelhették. Az első áldozat Gary Hinman, egy zenetanár volt, aki bemutatta Dennis Wilsonnak a Beach Boysból. Polanskiék pedig egy producer, Terry Melcher házát bérelték, vagyis nem Sharon Tate-nek és a barátainak kellett volna meghalniuk aznap éjjel.

Jön a Manson-film

Charles Manson rengeteg filmhez, sorozat epizódjához adott témát. Marilyn Manson sem véletlenül választotta a gyilkos vezetéknevét. Bár a zenekar többi tagja is egy színésznő és egy sorozatgyilkos nevét mosta össze, az övére emlékszünk leginkább. Sokan össze is keverték a két embert a halálhír után.

Ezen kívül a Helter Skeltert feldolgozták filmben, a South Parkban és a Family Guyban szintén volt Manson-család, de éppen most egy újabb hollywoodi projekten dolgoznak, Quentin Tarantino készül filmet forgatni Manson módszereiről, azon belül pedig Sharon Tate-ről. Az ötletről nyár óta lehet tudni, akkor még a Hollywood Reporter büszkén, nagy betűkkel írta, hogy Harvey Weinstein cége a gyártó, és az utolsó simításokat végzik a forgatókönyvön.

Azóta kissé megváltozott a helyzet, egy múlt heti eseményen Tarantino új gyártót keres, és leszögezte, hogy

nem Charles Manson, hanem 1969 a film munkacíme.

A szereplőknél több név is fölmerült, Brad Pitt, Samuel L. Jackson és Leonardo DiCaprio játszhatnak az 1969-ben, Tate-et pedig elképzelhető, hogy Margot Robbie alakítja majd.

Tarantino függőben lévő projektjén kívül a Netflix új sorozatában szintén felbukkanhat Manson. A sorozatgyilkosokról Mindhunter még csak az első évadon van túl, de már felmerült többször a neve. Elképzelhető, hogy a következőkben találkozhatunk Manson karakterével, egy más szemszögből ismerhetjük meg, miért ölt, illetve öletett meg nyolc ártatlan embert.

Kiemelt kép: Getty Images