Noel Gallagher autóját körbevették a rajongók az ollós incidens után

Természetesen az öccse, Liam Gallagher is kicikizte, amikor Noel Gallagher egy ollóst is hívott a zenekarába, de így megy ez, mióta feloszlott az Oasis. Az együttes egyik tagja, Charlotte Marionneau egy ollón játszott november elején Manchesterben, amikor Gallagher előadta az egyik számát Jools Holland show-jában. Miután Twitteren sokan nem értették, mi történt, és kiakadtak az ollóson, Noel Gallaghar megvédte a performanszt, hogy ez volt a valaha történt legkirályabb dolog.

Why does Noel Gallagher have someone playing the scissors? pic.twitter.com/bdx6LhGlRi

— Matt Astbury (@MAstbury7) 31 October 2017