Meghalt Azzedine Alaïa

A tunéziai születésű, legendás divattervező, Azzedine Alaïa hetvenhét évesen, Párizsban halt meg. A Vogue főszerkesztője, Edward Enninful azt nyilatkozta a divattervezőről:

Azzedine Alaïa igazi látnok volt, és figyelemre méltó ember. Nagyon fog hiányozni mindazoknak, akik ismerték és szerették, csakúgy, mint azoknak a nőknek, akik a ruháit viselték világszerte. Nagylelkűségét és tervezéseinek zsenialitását sosem feledjük.

Alaïa 1940-ben született Tuniszban, és eleinte nem is divatot tanult: szobrászatot tanult a helyi Szépművészetin. Ám, amint fogalmazott, amikor rájött, hogy nem lesz soha igazán kiemelkedő szobrász, irányt változtatott, és átnyergelt a divatra. Egy ruhakészítő asszisztense lett, vendégkört épített, majd 1957-ben Párizsba költözött, ahol nem sokára állást kapott a Diornál – ám ugyanilyen hamar el is bocsátották, mivel nem megfelelő bevándorlási papírokkal tartózkodott az országban. A Dior után további divatházaknál dolgozott egy ideig, majd néhány tehetős patrónusa segítségével megnyitotta saját műhelyét.

Arisztokratákat és hírességeket öltöztetett, egyebek mellett Greta Garbót is. 1980-ban adta ki első kész kollekcióját, mely azonnal óriási siker lett. A klasszikus szezonális kollekciók gyártásával 1992-ben állt le, ezt követően úgy volt vele: „egy kollekció akkor van kész, amikor kész van”. Idén júliusban mutatott be legutóbb új darabokat, az első kollekcióját 2011 óta, ezen a bemutatón még Naomi Campbell is bevállalt egy munkát.

Kiemelt kép: AFP / Francois Guillot