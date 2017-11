Donald Trump hazug zombi lett az új Green Day klipben

A Green Day húzott egy punkot, és új videoklipjében nem éppen burkoltan lehülyézte az amerikaiakat, kifigurázta a fogyasztói társadalmat, és nem mellesleg rohadó arcú, hazug zombiként ábrázolta az amerikai elnököt. A Back In The USA című dal eddig nem volt nyilvános, a zenekar online tette elérhetővé tegnap.

Your life is about to change forever. Watch the video for Back In The USA and see the truth https://t.co/aD93iFtvYw pic.twitter.com/ZszY7NJ3vB

— Green Day (@GreenDay) November 17, 2017