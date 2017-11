Fergetegesen fog kinézni Johnny Depp a Legendás állatok folytatásában

Jude Law nemkülönben. Emellett pedig a címe és a premierdátuma is kiderült a Legendás állatok és megfigyelésük folytatásának.

Harry Potterék háza táján illik tudni, hogy a dátumoknak és évfordulóknak milyen varázslatos szerepük van. Így aztán nem meglepő, hogy a Legendás állatok és megfigyelésük bemutatásának első évfordulójára időzítették a második rész kommunikációjának kezdetét. A Warner ma nyilvánosságra hozta a sequel címét, ami The Crimes of Grindelwald, azaz Grindelwald bűnei lesz, és a premierdátumot is megtudtuk: a film mához egy évre, 2018. november 16-án kerül az amerikai mozikba (Magyarországon csütörtök a mozihét kezdete, így valószínűleg nálunk november 15-én lesz a bemutató.)

Azt már az első rész utáni kommunikációban előre vetítették, hogy a folytatás komolyabban belemegy abba, hogy Gellert Grindelwald milyen gonosztettekkel vívta ki a varázsvilág megvetését, és ha minden igaz, a filmben ilyen formán helyet kap az a legendás varázslócsata is, ami Dumbledore és Grindelwald között zajlott – és amiről az eredeti Harry Potter könyvek és filmek csak homályos említésszinten emlékeztek meg. Itt viszont az epikus csörte részletei és az oda vezető út is kiderül majd. Grindelwaldról ezen kívül annyi derült ki a könyvekből, hogy már varázslótanonc korában kicsaptak a Durmstrangból, ahol tanult, merthogy egyebek mellett beteges kísérletek végzésén kapták, majd körbe garázdálkodta Európát arra törekedve, hogy a mágusok uralma alá hajtsa a muglikat, és a Credence-ügyet se felejtsük el. Az új film a Warner nyilatkozata alapján arról szól majd, hogy a jó Gellert megszökött az őrizetből, és híveket toboroz sötét ügyének.

Ezt a bizarr karaktert alakítja majd Johnny Depp, akinek kimondottan jól áll, hogy ráfeküdt a negatív karakterekre. Egy rövidke pillanatra már az első film végén is felvillant, a folytatásban viszont főszereplő lesz, a karakter külsejét – a többiekével együtt – egy monstre stábfotóval leplezte le a Warner a premierdátum megosztása mellett. Ezen újra láthatjuk Göthe Salmandert és úgy általában az első film minden szereplőjét, és Dumbledore is feltűnik Jude Law megformálásában. Nagyon várjuk!