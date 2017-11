Taylor Swift új albumából egymillió fogyott négy nap alatt csak az USÁ-ban

A Billboard magazin számolgatása szerint Taylor Swift Reputation című hatodik albumából 1,04 millió példányt kapkodtak el a rajongók az Egyesült Államokban péntek óta. Az énekesnő ezzel maga mögé utasította 2017 eddigi legjobban fogyó korongját, Ed Sheeran Divide című albumát, amelyből 919 ezer példányt vásároltak márciusi megjelenése óta.

A Reputation negyedik olyan albuma az 1989, a Red és a Speak Now után, amelyből egymillió példány fogyott egyetlen hét leforgása alatt. 2012 óta csupán Adele-nak és Swiftnek sikerült eladnia egymillió példányt egyetlen albumból hét nap alatt. Korábban mindkét előadó visszatartotta albumait az olyan online zeneszolgáltatásoktól, mint a Spotify és az Apple Music, ami a korongok megvásárlására vagy letöltésére késztette a rajongókat.

A Reputation állítólag a hét második felétől már hallható a két szolgáltató oldalán. Swift új albuma várhatóan első helyen debütál az albumeladási listán Nagy-Britanniában, ahol több mint 65 ezer példány fogyott belőle a hétvégén. Az amerikai énekesnőnek azonban valószínűleg még így sem sikerül legyőznie Sheerant a szigetországban.

A már említett Divide-ból 672 ezer példány fogyott márciusi megjelenésének első hetében, ezzel az albumeladási ranglista történetének harmadik leggyorsabban fogyó albuma lett, Adele 25 (800 ezer példány), és az Oasis Be Here Now (696 ezer példány) korongja után. Sheeran albuma a zeneszolgáltatóknál is meghallgatható, ami az összeladások 12 százalékát adja.

Forrás: MTI, kiemelt kép: AFP PHOTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA