Nagyon kiakadt a Queen gitárosa, mert letiltatták az Instagramját

Nem kellett volna ujjat húznia Barbarával.

Az egész egy koncertfotóval indult. Brian May posztolt egy róla készült fotót az Instagramra, majd egy reggel arra ébredt, hogy a közösségi háló blokkolta a profilját. Mayt ugyanis elfelejtette feltüntetni a fotós nevét, így jelentették szerzői jogok megsértéséért. A Queen gitáros annyira felpaprikázta ezen magát, hogy nemcsak egy hosszú posztban háborgott, de még a jogsértést jelentő nő nevét is közzétette az interneten.

Micsoda hihetetlenül goromba húzás volt tőled, Barbara!

írta, majd kifejtette, hogy mindig szokta jelezni az általa posztolt a képek forrását, de most véletlenül elfelejtette. Erre viszont szerinte nem az lett volna a megfelelő válasz, hogy jelenti őt az Instagramnál, hanem hogy ír neki egy üzenetet, hogy legyen szíves odaírni a fotós nevét. Odáig ment, hogy közölte: személyesen fog gondoskodni róla, hogy többet ne engedjék be Barbarát a koncertjeire. Többen felhívták arra May figyelmét, hogy azért tőle sem volt épp a legszebb húzás, hogy dühös posztban nevesítette az elkövetőt, kitéve őt a feldühödött rajongók zaklatásnak.