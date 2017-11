Minden, amit Az Igazság Ligájáról tudni érdemes

Pánikmarketing

Elsősorban azért éreztük létjogosultságát a cikknek, mert a DC/Warner addig sem kimérten adagolta univerzumának híreit, trailereit, de tíz nappal a november 16-i bemutató előtt hét (!) darab új jelenettel jelentkezett. A felvételek sok mindent előrevetítenek, így ezek, valamint a korábbi információmorzsák és teóriák alapján válogattunk egy csokorra valót. Aki érzékeny a SPOILEREKRE, inkább most vessen véget az olvasásnak.

Nézz meg 7 jelenetet az Igazság Ligájából Eddig még nem látott ütős és mókás pillanatokat is lepleznek a szuperhősmoziból a vadiúj részletek. Videó.

Történet

A sztori szerint miután Superman (Henry Cavill) a tavalyi Batman Superman ellen – Az igazság hajnala végén elhalálozott, a Föld leigázása végett a bolygónkra érkező Steppenwolf megállítása érdekében fogják egyesíteni képességeiket a Bruce Wayne, vagyis Batman (Ben Affleck) által összeverbuvált hősök: Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) és Cyborg (Ray Fisher).

A szofisztikált forgalmazói syllabus egyébként így hangzik:

Bruce Wayne tudja, hogy nem vonulhat vissza. A világnak szüksége van rá, és a hozzá hasonlókra, mert különben védtelen. Új szövetségese, Diane Prince segítségével csapatot toboroz. Ehhez hasonló nem történt még soha: Batman és Wonder Woman mellé felsorakozik egy csapat metahumán: Aquaman, Cyborg és Flash. És amikor végre összefognak, rá kell jönniük, hogy talán még az ő egyesített erejük is kevés. Lassúak voltak. A Földet fenyegető katasztrófa már nagyon közel jár, és elképesztő hatalommal bír. Nincs metahumán, aki képes lehet megállítani.

Új seprű

A kedvcsinálók túltolása annak is köszönhető, hogy a rendezői székben változás történt. Az acélembert és a Batman Superman ellent is levezénylő Zack Snyder ugyanis májusban, az utómunkálatok közepette felállt a produkció éléről, mivel két hónappal ezelőtt öngyilkos lett lánya, Autumn, akinek elvesztését követően ugyan megpróbált a munkára koncentrálni, de rá kellett jönnie, hogy nem tud. A produkciót az első és második Bosszúállókat is rendező Joss Whedon fejezte be.

Nem mutatunk be újabb karaktereket és nem adunk a filmhez semmi újat. Ugyanazokkal a szereplőkkel folytatjuk néhány új jelenet felvételét. Zack csupán átadja a stafétát Joss Whedonnnak, aki a már kijelölt utat fogja követni. A tragédia ellenére még mindig hiszek abban, hogy a végén egy nagyszerű filmet kapunk.

– fogalmazott a Warner Bros. közleményében a stúdió elnöke, Toby Emmerich.

Ennek ellenére Whedon a pletykák szerint számos helyen változtatott a moziba kerülő végső verzión. Például megkurtította a Batman Superman ellen – Az igazság hajnala végén az arkhami elmegyógyintézetbe zárt Lex Luthor megjelenéseinek számát, és egyáltalán nem lesz számottevő szerepe. Állítólag a szeptemberi tesztvetítésekről titokban nyilatkozók arról számoltak be, Luthor nem is volt benne a filmben, ahogy kimaradt a beígért Kiersey Clemons által alakított Iris West is (Barry Allen, vagyis Flash jövendőbelije), mert inkább az önálló Villám-filmben, a Flashpointban jelenítik meg. Emellett az ígért főgonosz, Darkseid is alig pár pillanatra jelenik meg. Túl nagy jelentőséget ne tulajdonítsunk ennek, ugyanis szándékos dezinformációkról is szó lehet.

AZ IGAZSÁG LIGÁJA – Feliratos Comic-Con előzetes #2 "Ez a világ elesik, mint az összes többi."Steppenwolf minden egyes szava hidegrázós. Már magyar felirattal is nézhető nálunk AZ IGAZSÁG LIGÁJA új előzetese! #SDCC2017 Közzétette: DC Magyarország – 2017. július 22.

Whedon újraforgatott pár jelenetet (ráadásul szeptemberben nyert megerősítést, hogy írói kreditet kap a stáblistán, nem rendezőit), s bár sokan azt várták, hogy a Wonder Woman sikere miatt Gal Gadot majd több játékidőt kap, maga a színésznő cáfolta az Empire-ben, hogy ne számítson Wonder Woman 1.5-ös epizódra senki, nem lesz több jelenléte a vásznon.

Játékidő

Apropó játékidő. Szemmel láthatóan van nyersanyag bőségesen, és korábban az a hír járta, 2 óra 50 perces lesz a film, ám október végén több mozihálózat, aztán a magyar forgalmazó is megerősítette, kevesebb, mint két órás, mindösszesen 119 perces lesz a produkció. Ez nyilvánvalóan Whedon miatt lett ilyen, és talán nem is baj, hogy rövidítettek az epikus hosszúságon, kérdés, hogy ennyi elégséges lesz-e arra, hogy a film fel tudja vezetni mind a (legalább) három új szereplőt, kontinuitást adjon az univerzumépítő törekvéseknek és megágyazzon a folytatásoknak?

Csak összehasonlításul:

Az acélember 143 perc

A Batman Superman ellen 151 perc (nem a rendezői változat, ami 181)

A Suicide Squad – Öngyilkos osztag 123 perc

A Wonder Woman pedig 141 perces volt.

Superman és a pornóbajusz

Halál ide vagy oda, a legutóbbi trailer lelő (egy vélhetően flashbacket? álomképet?), ahogy Clark Kent kedvenc helyén, a kukoricásban (az 1978-as Christopher Reeve-es Supermanben van egy ugyanilyen kép) álldogál, és szomorú kiskutyatekintettel néz Lois Lane-re. Ez is egy pótforgatott jelenet, amin egyébként volt dolga a VFX-szakembereknek, ugyanis Henry Cavillt a Mission Impossible 6 forgatásáról rángatták be, amihez frankó, 80-as éveket idéző pornóbajszot növesztett, és az egynapos forgatás kedvéért nem is akart megválni tőle, így utólag digitálisan tüntették azt el.

Kérdés viszont, hogy mekkora szerepe lesz a történetben, a trailerek egyértelműen arról szólnak, hogy jön a nagy fenyegetés, és mindenki azon kesereg, hogy az Acélember halott. Valamilyen formában biztos megjelenik, hiszen, Az Igazság Ligája poszteren is szerepel (lásd a leadképet), meg a film plakátjain is ott van Cavill neve… A képregényben anno fekete ruhában tért vissza, erre pedig a filmben is megvan az esély, hiszen Cavill egy tavaly augusztusi posztjában megosztott egy darabot ruházatából, ami szintén fekete:

Visszatérésére a fenti Comic Con-os előzetes is tesz utalást, hiszen Alfred egy rejtélyes alakhoz intézi ezeket a szavakat:

Mondta, hogy maga is jönni fog.

Reménykedjünk, hogy nem késett el.

Ez viszont legalább annyira lehet Superman, mint Supergirl vagy Zöld Lámpás is, bár jelzésértékű, hogy a személy belógó halvány sziluettje vörös.

Lámpások, kriptoniak

Ugyanebben a trailerben Steppenwolf szokásosnak tűnő antagonista nagymonológot tart arról, miként fogja elpusztítani a világot, és ebben kifejti, nincsenek lámpások, valamint kriptoniak, akik szembe szállhatnának vele. A rossz emlékű Ryan Reynolds-os Zöld Lámpást nem szabad idekevernünk, hiszen az még nem része a DC/Warner univerzumának, mindenesetre a Földet gyűrűvel védelmező hősnek léteznie kellene (különben miért említi Steppenwolf?). Egyes rajongói tézisek szerint Hal Jordan vagy nem tartózkodik a Földön valamilyen okból, vagy még nem tett szert a hasznos ékszerre, mindenesetre bármelyik igazolódik, remek lehetőség az alkotóknak, hogy feltűnjön a film végén és felteaselje a következő Justice League-filmet.

A kriptoniak hiányának említése érthető: Superman halott, viszont a rajongói fantázia itt is beindult: mi van Supergirllel? Miközben erről beszél Steppenwolf, egy olyan képet látunk, amin egy vörös palástos hologramot nézeget Bruce Wayne. Talán pont Supergirl vékony lábait mustrálja?

Humor

Sok kritika éri a DC-filmeket amiatt, hogy túlságosan komolyan veszik magukat, és a túlságosan sötét tónusú világ inkább nevetséges, mint tekintélyt parancsoló, hiszen mégiscsak spandexes, már-már isteni hatalommal rendelkező hősökről van szó. A trailerek alapján úgy néz ki kicsit könnyedebb hangvételre számíthatunk helyenként, legalábbis Flashtől és Aquamantől mindenképp. Gal Gadot is azt nyilatkozta, hogy a film nem lesz „sötét és súlyos” és a Flasht alakító Ezra Miller is azt erősítette meg, hogy amikor legelőször ült le Zack Snyderrel beszélgetni, az volt a kérdése, hogy nyugodtan engedje meg magának a komikusabb játékot.

Nagyon menő arc lesz Aquaman az Igazság Ligájában Erről árulkodik a Jason Momoa karakterét bemutató kisfilm, amelyhez magyar felirat is készült.

A már fentebb idézett Empire-ös anyagban Ben Afflack például megemlíti, hogy

Batmant látni fogjuk mosolyogni. Ez lesz az első alkalom.

A jelenet akkor történik, amikor egy – vélhetően – nem túl pozitív végkimenetelű csata után a hősök a Batbarlangban húzzák meg magukat, ám Bruce Wayne komornyikja nem számít az érkezésükre, így számos ehhez hasonló vicces egysorost puffogtat majd:

Ha Bruce úrfi szólt volna, sütök egy tortát.

Állítólag ezután történik, hogy Aquaman badassnek nevezi Alfredot, ami később visszatérő humorforrásnak bizonyul majd:

It was on Snapchat lol new dialogue and allllll that pic.twitter.com/3zzp84QkJP — VAO (@vaoaoga) July 25, 2017

Gordon felügyelő

J.K. Simmons is feltűnik Gordon rendőrfőnökként, természetesen az égre vetített Batman-jel társaságában, és kapunk egy geget arról, hogyan tűnnek el hirtelen mellőle a hősök.

A Whiplash szadista zenekar-vezetőjének szerepéért Oscart kapó színész (aki amúgy szénné gyúrta magát 61 évesen és kicsit siránkozott is, hogy állandóan ballonkabátot viselve ebből semmi sem látszik majd a filmben) erősítette meg október közepén, hogy már készül Az Igazság Ligája 2 forgatókönyve, és abban már nemcsak nyúlfarknyi lehetőséget kap Gordonként.

Flying Fox

Batman mindig is a menő kütyüiről (is) volt híres, és tekintve, hogy ebben a részben nagyjából rajta múlik, hogy összeáll az Igazság Ligája, jelentősebb szerepe lesz, mint az előző epizódban, naná, hogy a Batbarlangban is jobban szétnézhetünk. Az Entertainment Weekly tett közzé augusztusban egy koncepciós rajzot legújabb repülő eszközéről, a Flying Foxról (furcsa, hogy róka és nem denevér), ami a trailerben is feltűnik egy villanásra:

Ben Affleck ugyanitt azt nyilatkozta, hogy Batman a jármű mellett osztja meg Flash-sel, Wonder Womannel, Aquamannel és Cyborggal, mit is érdemes tudni a közelgő fenyegetésről „A hét mesterlövész stílusában”, jelentsen ez bármit is.

Főgonosz és motherboxok

Azt már fentebb említettük, hogy a DC képregények ultimate főgonosza, Darkseid csak epizódszereplő lesz, viszont nagybátyja, Steppenwolf annál inkább megkeseríti hőseink életét, miután a rejtélyes motherboxokért érkezik a Földre, amelyek közül egy az emberekhez, egy-egy pedig az atlantisziakhoz és az amazonokhoz kerül. Ha ezeket összerakja valaki, akkor vélhetően valami nagy baj fog történni. Nem véletlen, hogy számos olyan jelenetet látunk a trailerben, ahol csatlósai, a paradémonok (akik a képregényekben a Darkseid által lerohant fajok leigázott és megölt egyedeiből mutálódnak) mindent ellepnek. Így már érthető, hogy Lex mire utalt az előző részben, amikor azt mondta,

Az ördög nem lentről érkezik, hanem a magas égből.

Hát Steppenwolf tényleg rusnya, mint az ördög:

Rajongói teóriák szerint a motherboxok környékén egy a trailerekben le nem lőtt karakter váratlan felbukkanására is lehet számítani, mégpedig Hawkeye egyik korai inkarnációja képében.

A drámai szál

Ez valószínűleg Cyborghoz köthető majd, aki az egyik motherboxnak köszönheti kiborg alakját. Tekintve, hogy új képességei pont emberi mivoltából vesznek el, ez nem egy sétagalopp sem lelkileg, sem testileg, Steppenwolf pedig vélhetően igényt tart mechanikus részeire.

Atlantisz

Zack Snyder nagy kedvelője Aquamannek, így jelentős részt szánt volna az epizódban az atlantiszinak, hogy kellőképpen megalapozzon a karakter jövőre érkező önálló filmjének. Kérdés viszont, hogy az 50 perccel megkurtított filmben mennyire lesz hangsúlyos a tengeri lényekkel telepatikusan társalogni képes hős. Az tuti, hogy víz alatti részeket is látunk, hisz ez is benne van a legutóbbi előzetesekben, de jelentőségük kevesebb lesz.

Jason Momoa egy interjúban elmondta, hogy önálló filmje klasszikus eredettörténet lesz, amelyben látható majd gyermekként, viszont a felnőtt kalandjai Az Igazság Ligája utáni történésekkel folytatódnak igazán, hiszen abban még afféle törvényen kívülinek láthatjuk, míg az epikus kalandok után elérkezettnek látja majd az időt, hogy beteljesítse sorsát és ő legyen Atlantisz ura, amihez viszont saját testvérét kell majd legyőznie. Nagyjából azt a dramaturgiát követi majd, mint Thor-filmek története, hiszen a nagyszájú tivornyázó hősből egyszercsak igazi király lesz.

Az Igazság Ligájában viszont még a sötét énje domborodik ki, akit sem a szárazföldön, sem a víz alatt nem fogad el senki (ami számára azért is probléma, mert atlantiszi és földi szülők gyermeke). Viszont idővel hidat képez majd a két világ között, ugyanis az atlantisziak háborút szándékoznak indítani az emberek ellen.

Stáblista utáni jelenet

Ez a módszer ugyebár a Marvel-filmek sajátja, és a DC Bővített Univerzuma is csak egy ízben, az Öngyilkos osztag esetében volt plusz jelenet, még hozza arról, hogy Bruce Wayne adatokat kér néhány metahumánról Amanda Wallertől. Jason Momoa viszont a minap nyilatkozott a BBC Radio 2-nek arról, hogy érdemes végigülni a stáblistát. Ez előrevetíti, hogy talán pont az említett önálló Aquaman-filmet promózzák majd.

Zene

A Warner már októberben elérkezettnek látta az időt, hogy megismertesse a rajongókkal Danny Elfman zenéjét, emitt már hallgatható is, úgyhogy a november 16-i premierig nincs más hátra, mint hangolódni. Remélhetőleg lesz mire és Az Igazság Ligája jobb lesz, mint a Batman Superman ellen.