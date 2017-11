Bizonyítást nyert, hogy a Titanic végén Jack is életben maradhatott volna

Egy csapat iskolás lány számolta ki, hogy igazából DiCaprio karaktere is felfért volna arra a vízben úszó ajtóra.

Idén kereken 20 éve, hogy mozikba került minden idők egyik legnagyobb kasszasikere, a 11 Oscar-díjjal és 4 Arany Glóbusszal kitüntetett Titanic, melynek végén a mai napig az ifjú Leonardo DiCaprio által megformált Jack Dawson fagyhalála fakasztja sírásra a film rajongóinak millióit. Az elmúlt két évtizedben nyilván akadtak páran, akik megkérdőjelezték a jelenet kapcsán, hogy biztosan nem kapaszkodhatott-e volna fel az ifjú Jack arra vízben úszó ajtóra Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) mellé, azonban eddig senki nem hasalt rá annyira az ügyre, mint az ausztrál Westminster iskola néhány diákja, akik kiszámolták, hogy valójában Jack is túlélhette volna a katasztrófát.

A The Advertiser számolt be róla (via HVG), hogy a matekszakos trió, Abigail Wicks, Christy Zhang és Julia Damato hosszas kutatás és bonyolult számítások sora eredményeként eljutott odáig, hogy

számokkal bizonyították, Jack feltudott volna mászni az ajtóra anélkül, hogy az felboruljon. Ehhez a kabátját az ajtó aljára kellett volna erősítenie és annak segítségével felkapaszkodnia.

Utánanéztünk, hogy akkoriban milyen fából készülhetett az az ajtó, és hogy miként befolyásolta volna a víz felszínén lebegését az, ha több ember is tartózkodik rajta. Nagyon sokat kutattunk és teszteltünk, mert egyebek mellett a víz sótartalmát is figyelembe kellett vennünk

– mesélte a csapatból a 14 éves Abigail.

A lányok egy matematikaversenyen még díjat is nyertek a Jack túlélési esélyeit bizonyító számításokért.

