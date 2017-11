Doctor Who: leleplezték az első női doktor jelmezét

Hiszen az új doktornak új gúnya dukál.

Megvan a 13. Doktor: először lesz nő a Doctor Who dokija

Még júliusban jelentette be a BBC One, hogy miután Peter Capaldi az aktuális évad végén kiszáll a sorozatból, a méltán kultikus Doctor Who (avagy a borzasztó magyar fordításban a Ki vagy, Doki?) történetében először nő, nevezetesen Jodie Whittaker fogja átvenni a stafétát a doktor szerepében.

Whittaker leleplezése óta nem érkezett új infó sem vele, sem a sci-fi sorozat új korszakával kapcsolatban, mígnem ma a Doctor Who hivatalos Facebook-oldala ismét újdonsággal szolgált és a lent látható képpel felfedte, hogy milyen is lesz a 35 éves színésznő ruházata a 13. doktorként.

Kiemelt kép: Getty Images/Chris J Ratcliffe