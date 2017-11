Megvan, hogy miről fog szólni az új Predator-mozi

Már az utómunkálatok fázisában mozog a jövőre mozikba kerülő The Predator című új Ragadozó-film, amelyet a Durr, durr és csókot, a Vasember 3-at és a Rendes fickókat is jegyző Shane Black rendez.

Ráadásul nemcsak menő, de felvillanyozó is, mert csak úgy cikáznak rajta a villámok. Videó.

A nemrégiben nagyon menő mozgóposztert kapó produkció körül kezdettől fogva nagy a titkolózás, most viszont úgy tűnik, hogy nagy vonalakban publikussá vált a cselekménye, amelyről a főszereplők egyikét játszó Thomas Jane vázolt fel az interjúban, amit a Shadow Nation készített a színésszel.

A többiekkel együtt sérült katonákat játszunk, akik Afganisztánban vagy Irakban harcoltak és most kezelésre van szükségük. Némelyikünk harctéri sokkban, más poszttraumás stressz szindrómában szenved. Egy veteránkórházba akarnak szállítani minket és felkerülünk egy buszra, ahová az utolsó pillanatban még arcot felküldenek közénk. Ezt a pasast a kormány és a hadsereg is el akarja tenni láb alól, mert szemtanúja volt egy Predator-űrhajó Földre szállásának. Ezért aztán titkon az a katonaság terve, hogy egy árokba vezetik a buszt és ezzel az arccal együtt bennünket, kattantakat is kivégeznek. Csakhogy mi elfoglaljuk a buszt és miután eléggé őrültek vagyunk ahhoz, hogy higgyünk ennek az ufót látó alaknak, úgy döntünk, elindulunk felkutatni és levadászni a földönkívülieket.