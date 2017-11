Kiderült, a főhősök közül kik élik túl az új Star Wars trilógiát

A neveket a Lucasfilm elnöke, Kathleen Kennedy spoilerezte el a Csillagok háborúja jövőjéről beszélve.

Decemberben fog a mozikba kerülni a Csillagok háborúja nyolcadik epizódja: a Star Wars: Az utolsó Jedik, amely körül a második trailer szabadon eresztése óta érezhetően növekszik a médiafelhajtás.

A promóciós hadjárat felpörgése jegyében az alkotók is egyre több interjút adnak, így a minap a Lucasfilmet vezető Kathleen Kennedy is leült beszélgetni a The Hollywood Reporter munkatársaival.

A Kennedyvel készült interjúban szóba került a Star Wars jövője, pontosabban az, hogy mit tervez a Walt Dsiney és a Lucasfilm a kilencedik epizóddal lezáruló új trilógia után, mellyel kapcsolatban az elnöknőnek véletlenül(?) sikerült spoilereznie egy nagyot, ugyanis azt mondta, hogy

Már tervezzük a Star Wars következő 10 évét és azt, hogy a kilencedik epizód után a történetek milyen irányt vehetnek majd ezekkel az új karakterekkel, Rey-jel, Finn-nel, Poe-val és BB-8-tel. Közben azt is vizsgáljuk, hogy milyen embereket vonhatnánk be a Star Wars világába.

Magyarán már garantált, hogy a harmadik trilógia (és a készülő spinoffok) után sem maradunk Csillagok háborúja nélkül, mi több: az új hősöket alakító Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn) és Oscar Isaac (Poe Dameron) is benne lesz majd a folytatásokban.A nyilatkozatával Kennedy látszólag elárulta, hogy kik maradnak már biztosan életben a kilencedik epizód végén. Ebből következik az is, hogy a szavai mögött olvasó rajongók ezrei máris azt feltételezik, hogy Kylo Ren (Adam Driver) viszont meg fog halni a trilógiazáróban. Na persze, ez egyelőre csupán spekuláció.

Miközben a 2019-re tervezett Star Wars IX és az azt követő évekre jövendölt újabb bőrlehúzások még mind a jövő zenéi, addig a Star Wars VIII már idén megérkezik a mozikba, mégpedig december 14-én.

Kiemelt kép: Walt Disney/Lucasfilm